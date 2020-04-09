SGK Sağlık Uygulama Tebliği'nde değişiklik

SOSYAL Güvenlik Kurumu (SGK), Sağlık Uygulama Tebliği'nde (SUT) değişikliğe gidilerek 'acil hal' tanımı yeniden belirlendi. Değişiklikle koronavirüse yönelik tanı ve tedaviler, hastanelerde ücret alınmayan işlemler arasına eklendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan tebliğine göre; acil hal tanımı, "Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halinde hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlar ile pandemi süresince pandemi olgularına yönelik tanı ve tedavileri kapsamaktadır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak kabul edilir" şeklinde yeniden belirlendi.

Tebliğle birlikte ayrıca, pandemi süresince pandemi olguları tanı ve tedavileri hastanelerce ücret alınmayacak işlemlere eklendi.

Haber: Hayati İKİZOĞLU/ANKARA,

Kaynak: DHA