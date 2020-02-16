SGK-SSK'dan emeklilere, memurlara ve işçilere toplu para iadesi yapılacak

SGK, SSK'dan emeklilere, memurlara ve işçilere toplu para iadesi müjdesi geldi. Halen uygulamada olan düzenlemeye göre, 5510 Sayılı Kanun sadece kadın ise 58, erkek ise 60 yaşında olmasına karşın primi emekli olmaya yetmeyene toptan ödeme yapılmasına imkan sağlıyor.

Bu kapsamda önemli olan husus ise yaş şartı. Yani yaş şartı emekli olmak için sağlanmıyorsa toptan ödemede yapılmıyor. Yani genç yaşta birinin SGK'dan toptan ödeme olması mümkün değil. Bu bağlamda emekli olma hayalleri suya düşen vatandaşların ödedikleri primler boşa gitmiyor. SGK'dan bu parayı almak için SGK'ya dilekçe ile başvurmak gerekiyor. Otomatik olarak yapılmayan işlemlerde direk olarak SGK başvurmak gerekiyor.

KİMLER TOPLU ÖDEME ALABİLİR?

4/(a) ve 4/(b) sigortalıları ile 1.10.2008 sonrası memuriyete başlayan 4/(c) sigortalılarından, herhangi bir nedenle çalıştığı işten ayrılan veya işyerini kapatan ve yaşlılık aylığı bağlanması için gerekli yaş şartını doldurduğu halde malullük ve yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanamayan sigortalıya SGK primleri iade edilebilmektedir. Bu düzenleme emeklilik koşullarını sağlamayan vatandaşlara ödedikleri primleri geri alma imkanı sağlıyor.

SGK'DAN PARA NASIL ALINIR?

SGK'dan bu parayı almak için SGK'ya dilekçe ile başvurmak gerekiyor. Otomatik olarak yapılmayan işlemlerde direk olarak SGK başvurmak gerekiyor. SGK 1 ay inceleme dönemi sonrası çalıştığınız dönemde emekli olduğunuz güne göre geri ödemeleri yapıyor. Bağkurlular tüm paralar iade edilirken, 4A SGK'lılar 2008 öncesi hem işçi hem işveren primi, 2008 sonrası işçi primleri hemen alabiliyorsunuz.

Mirasçı (Eş, Anne, Baba, Çocuk) tüm şartlar sağlandığında emeklilik hakkına kavuşmayanlar için miraçlılar da bu parayı alabiliyor. Ölüm aylığı, dul aylığı ve yetim maaşı almayan mirasçılar SGK'dan çalıştığı döneme kadar olan miraçşı parası alabiliyor.

İHYA SİSTEMİ NEDİR?

Hastanelerde bakınmak için ödenen GSS, askerlik, yapılan doğum gibi borçlanmaları geri iade alabiliyorsunuz. Toplu para alanları emekli ihtimali kalmıyor ancak emekli olduğunuzda alacağınız parayı geri alabiliyorsunuz. Parayı alıp tekrardan Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlar için ihya devreye giriyor. İHYA, paraları alanlar için işlerini düzeltince tekrardan geçmiş borcunuzu ödeyerek emekli olma şansı veriyor. Aradaki boş geçen günler için faizde alınmıyor.

DİLEKÇEYLE BAŞVURU ŞARTI

Parayı almak için SGK 2020 yılında dilekçe ile başvurma şartı getirdi. SGK, işlemi kendi yapmayacağını dilekçe ile başvuru yaparak arasında inceleyip şartları taşıdığında geri ödeyeceğini duyurdu.Toplu para iadesi Şubat ayında başlayacak ve Ziraat Bankası tarafından alınacak.

TOPLU ÖDEME ALMAK İÇİN ŞARTLAR NELERDİR?

– Sigortalı olarak bir işyerinde çalışmıyor olmak ya da kendi işini (Bağkur) yürütüyor olmamak.

– Emeklilik için gerekli olan üç şarttan ikisini yani yıl (erkekler için 25, kadınlar için 20) ve yaş şartını tamamlamış olmak.

Bu şartları taşıyanlar eğer gerekli primleri tamamlamışlarsa zaten emekli oluyorlar. Ancak primleri eksik ise ve tamamlama imkanı da yoksa paralarını geri alabiliyorlar. Bunu vefat eden sigortalıların kanuni mirasçıları da yerine getirerek parayı alabiliyor. Kanuni mirasçılarına ölüm aylığı yani dul ve yetim maaşı bağlanmamış olması gerekiyor.

İŞTE TOPLU ÖDEME ALMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan toplu prim ödemesi talep edecek vatandaşların SGK'ya dilekçe ile başvuruda bulunmaları gerekiyor. SGK bu işlemi kendiliğinden yapmıyor. O yüzden mutlaka dilekçe ile başvuruluyor. Başvuruda bulunan vatandaşlar, o zamana kadar ödediği malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primlerini geri alabiliyor. Eğer çalışan vatandaş vefat etmiş ise çalışanın yakınları SGK'ya başvuruda bulunarak toplu ödeme talep edebilirler. Kurum durumu inceleyip şartları taşıdığınızda geri ödeme yapıyor.

SGK toptan ödeme hesaplaması nasıl yapılır?

SGK toptan ödeme; emeklilik şartlarının hepsini yerine getirememiş olan kişilerin ödenmiş prim günlerini toplu para halinde geri alabilmesi durumudur. Emekli olamayan sigortalılar bu hizmetten yararlanmaktadır. 1 Ekim 2008 itibari ile uygulanmaya başlamış olan bir hizmettir. 4A, 4B ve 4C sigorta kolunda çalışmış olan kişiler bunun için başvuruda bulunabilmektedirler. Çalışanların emekli olabilmeleri için belli gün sayısında prim ödemesi gerekiyor. Bunun yanında yaş ve yıl şartını da yerine getirmeleri lazım. Bazı sigortalılar, yeterli çalışma imkanı bulamadıkları için gereken prim gününü dolduramıyor. Bu sigortalıların emekli olması için sistem askerlik, doğum borçlanması gibi imkanlar da sunuyor.

SGK toplu ödeme nasıl alınır?

Buna rağmen yine de şartları tamamlayamayan milyonlarca kişi var. Bu vatandaşların çalışma imkanları da yoksa ödedikleri primler boşa gitmiyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) primleri toplu olarak sigortalıya geri ödüyor. Memurlarda bu durum kesenek iadesi şeklinde oluyor. Toplu parayı alabilmek için ise 2 şart gerekiyor.

SGK toplu ödeme şartları nelerdir?

Emeklilik için yaşı doldurmuş ancak primlerini tamamlayamayan sigortalıların, SGK'dan iade alabilmesi için gerekli olan şartlar şunlar: -Sigortalı olarak bir işyerinde çalışmıyor olmak ya da kendi işini (Bağ-Kur) yürütüyor olmamak. -Emeklilik için gerekli olan 3 şarttan ikisini, yani yıl (erkekler için 25, kadınlar için 20) ve yaş şartını tamamlamış olmak. Bu şartları taşıyanlar, eğer gerekli primleri tamamlamışlarsa zaten emekli oluyor. Ancak primleri eksik ise ve tamamlama imkanı da yoksa paralarını geri alabiliyorlar. Bundan, vefat eden sigortalıların kanuni mirasçıları da şartları yerine getirerek faydalanabiliyor.

SGK toplu ödeme nasıl alınır?

Parayı talep etmek için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) dilekçeyle başvurmak gerekiyor. SGK, bu işlemi kendiliğinden yapmıyor. O yüzden, mutlaka dilekçeyle başvuruluyor. Kurum, durumu inceleyip şartları taşıdığınızı belirlediğinde geri ödeme yapıyor. Eski SSK'lılar (4A) için 2008'den önce kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren primi, 2008'den sonra ise sadece işçi primleri geri ödeniyor. Bağ-Kur'lular (4B) için tarih ayrımı yapmadan ödedikleri tüm primler geri veriliyor.

SGK toptan ödeme hesaplaması nasıl yapılır?

Malullük, yaşlılık ve ölüm aylığı için yatırılmış olan tutarın başlangıç tarihinden bitiş tarihine kadar geçen sürede; her yıl güncellenen kat sayı ile beraber bu tutar güncellenmektedir. Bu sayede gerçek ödeme miktarının hesaplanması yapılabilmektedir.