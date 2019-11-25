Elbette SGK tarafından bu teşviklerden yararlanmak için bazı koşullar aranmaktadır. Peki bu koşullar nelerdir?

Yürürlükte olan SGK teşvikleri ve bu teşviklerden yararlanmak için gereken koşulları sizler için bir araya topladık.

SGK Teşviklerinden Yararlanma Şartları Neler?

SGK teşviklerinden yararlanabilmek için gereken koşullar;

• Özel sektör işvereni olmak gerekmektedir,

• Yasal süre içerisinde tahakkuk edilmiş sigorta primlerinin ödenmiş olması gerekmektedir,

• Yasal süre içerisinde aylık prim ve hizmet belgelerinin verilmiş olması gerekmektedir,

• Gecikme cezası ve zammı bulunmaması gerekir,

• İdare para cezası bulunmaması gerekir,

• Kayıt dışı sigortalı personel çalıştırılmaması gerekir.

İlave İstihdam Teşviki

İlave İstihdam teşviki 2019 ve 2020 yıllarında uygulanacaktır.Bu teşvik asgari ücret tutarında verilecek ve bu bağlamda ilk defa işe girecek olan vatandaşların sigorta ve vergi giderleri devlet tarafından ödenecektir.Teşvikten faydalanmak için gereken diğer koşullar;

• 2019 yılında işe alınan personelin bir önceki yılın ortalama çalışan sayısına ilave olarak alınmış olması gerekli,

• İşe alınacak personel son 90 günde 10 günden daha fazla sigortalı olmamalıdır,

• Sigorta primlerinin yasal süre içerisinde ödenmesi gerekmektedir,

• Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süre içersinde SGK'ya iletilmesi gerekmektedir,

• Herhangi bir idare para cezasının olmaması gerekmektedir.

7166 Sayılı Teşvik

Yeni istihdama ücret desteği, yani 7166 Sayılı Teşvik ile 3 ay boyunca net asgari ücret desteği, prim desteği, gelir vergisi desteği, 3 aydan sonra 9 ay boyunca prim ve gelir vergisi desteği sağlanacaktır. Yeni istihdama ücret teşviğinden yararlanmak için aranan koşullar;

• Personelin 2019 yılı Şubat, Mart, Nisan aylarında işe alınmış olması,

• 2018 yılında en az personel olan aya ilave olarak işe alınmış olması,

• İşe alınan personelin haklı sebep olmaksızın 9 ay boyunca işten çıkartılmaması.

İşbaşı Eğitim Programları

İşbaşı eğitim programı ile katılımcıları 3 ay süreyle aylık 2021 TL ücret ödeniyor, bu süre imalat, sanayi ve bilişim sektöründe 6 ay olarak uygulanıyor. Siber güvenlik, kodlama, yenilenebilir enerji vb bazı mesleklerde ise bu süre 9 ay olarak uygulanıyor. Tüm katılımcıların genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalıkları primleri devlet tarafından karşılanıyor. İmalat sanayide işbaşı yapmış olan ve 2-5 yaş arası çocuğu olan kadınlara ise ilave olarak aylık 400 TL çocuk bakım desteği veriliyor. İşbaşı eğitim programından yararlanmak için gereken koşullar;

• En az 2 sigortalı çalışanınızın olması gerekir,

• En az %50 istihdam taahhüdü vermeniz ve katılımcı personeli en az program süresi boyunca istihdam etmeniz gerekmektedir.

6111 Genç ve Kadın İstihdamı Teşviki

Bu teşvik ile 2020 yılı sonuna kadar işsiz olan kişileri istihdam eden özel sektör işverenlerinin prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payları İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmaktadır. 6111 Genç ve Kadın İstihdamı teşviki kapsamında 18 yaş ve üzeri kadınları istihdam eden işverenlere 24 ila 54 ay, 18-29 yaş arası erkekleri istihdam eden işverenlere 12 ila 54 ay, 29 yaş ve üzeri erkekleri istihdam eden işverenlere 12 ila 54 ay yararlanma hakkı tanınmıştır.Teşvikten yararlanmak için gereken koşullar;

• İşyerinin özel sektör işvereni olması,

• İşe alınan personelin son 6 aydır işsiz olması,

• İstihdam edilen personel ile birlikte son 6 ayda ortalama sigortalı çalışan sayısının artmış olması,

• Aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süre içerisinde SGK'ya verilmesi,

• Yasal süre içerisinde primlerin ödenmesi gerekmektedir.

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Personel Teşvik Sistemleri Nedir?

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Her ay SGK işlemleri kapsamında, işletmelere ve çalışanlara taşıdıkları sorumluluklar ve uygun oldukları kriterler çerçevesinde belli teşviklerden yararlanma imkanı verilmiştir. Ancak bazı teşvik başlıklarında sunulmuş haklardan yararlanabilmek için karmaşık birçok hesaplama ve iş yükü söz konusudur. En doğru ve en yüksek fayda ile yararlanılabilecek uygun teşviği tespit etmek; ciddi emek isteyen ve gözden kaçacak detaylar barındırdığı için risk taşıyan, profesyonel yönetilmesi gereken bir süreçtir.

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