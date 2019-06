SGK Trabzon İl Müdürü Gedikli eski görevine geri dönüyor

Kaynak: İHA

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başmüfettiş ve aynı zamanda başkan danışmanlığı görevini sürdürürken, 2016 yılının Mayıs ayında Trabzon SGK İl müdürü olarak atanan Aydın Gedikli, kendi isteğiyle Başmüfettiş ve Kurum Başkan Danışmanlığına geri dönüyor.Gedikli, görev yaptığı süre zarfında vatandaş memnuniyetini hep ön planda tuttuğunu belirterek, her zaman çözüm odaklı bir yönetim anlayışı sergilemeye çalıştığını söyledi.Görevine bundan sonra Ankara'da devam edeceğini kaydeden Gedikli, "Görevim süresinde iş ve işlemlerin gecikmeden yürütülmesini her zaman kendime prensip ettim. Vatandaşın kurumdan ve alınan hizmetten memnuniyet duyması için bir müdür olarak elimden geleni yapmaya çalıştım. Üstlenmiş olduğum görevi hep layıkıyla yerine getirme gayreti içerisinde oldum" dedi.Görev yaptığı süre zarfında sağlanan devlet teşviklerinden faydalanma noktasında işverenlerle çok sayıda toplantılar yaparak, onların bu fırsatlardan en avantajlı şekilde yararlanmalarını sağlamaya çalıştığını vurgulayan Gedikli, "Özellikle emekli aylıklarının bağlanma süresinde yaşanılan mağduriyetin, ünite içerisindeki birimsel yapılaşmayı tümüyle düzenleyerek 35 günde bağlanan dul/yetim/emekli aylıklarını 3-9 gün içerisinde bağlanabilir hale getirdik. Bayram ikramiyeleri bekletilmeksizin ödendi. Dilekçe yazması gereken veya form doldurması gereken vatandaşlara bu iş ve işlemleri sürecinde herhangi bir çaresizlik hissi yaşamamaları adına danışma masaları oluşturuldu, kurumdan çıkmadan kişinin tüm işlemlerinin tamamının yaptırabilmesini sağlandı. İl müdürlüğüne yapılan başvuruların akibeti hakkında muhataplar sms ile bilgilendirildi. Sunulan hizmetlerin zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirilmesi kapsamında kurum verileri baz alındığında, gerek verilen hizmetler yönüyle, gerekse de tahsilat yönüyle, Trabzon SGK İl Müdürlüğünün ilk 10 il müdürlüğü içerisinde yer alması sağlandı. Kayıt dışı istihdam ile mücadele konusunda ciddi çalışmalarda bulunduk. Buna ilişkin her kesimle meslek odalarıyla toplantılar yapmak suretiyle, bilgilendirme çalışmalarına ağırlık verdik. Sağlık hizmet sunucularıyla dönem dönem bir araya gelmek suretiyle yaşanan sorunlara çözüm bulmaya yönelik çalışmalar yürüttük. Yapmış olduğum talebimin uygun görülmesinin memnuniyetini yaşıyorum. Bundan sonra hizmetlerime inşallah Ankara'da devam edeceğim" diye konuştu. - TRABZON