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SGK ve İŞ-KUR heyetinden TATSO ziyareti

SGK Bitlis İl Müdürü Sadullah Korkut, İŞ-KUR Bitlis İl Müdürü Mücahit Gülmez ve Tatvan Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Hatice Adsay, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasını (TATSO) ziyaret etti.

10.12.2019 14:17 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:21SGK ve İŞ-KUR heyetinden TATSO ziyareti
SGK İl Müdürü Sadullah , İŞ-KUR Bitlis İl Müdürü Mücahit Gülmez ve Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürü Hatice Adsay, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasını (TATSO) ziyaret etti.

SGK ve İŞ-KUR heyeti; TATSO Meclis Başkanı Rıdvan Kökel, TATSO Başkan Yardımcısı Yılmaz Lebit, yönetim kurulu üyeleri Recep Ateş, Cengiz Şahin ve Yusuf Kocakaplan ile TATSO Meclis Başkan Yardımcısı Servet Avcı ile bir araya geldi. Ziyarette gerek odanın gerekse oda üyelerinin durumu ile ilgili bilgi alışverişinde bulunulup, SGK ve İŞ-KUR'un destek ve teşvikleriyle ilgili istişarelerde bulunuldu.

Öte yandan; toplantıda 18 – 29 yaş arasındaki genç girişimcilere sağlanan prim desteği ve son başvuru süresine dikkat çeken SGK Bitlis İl Müdürü Sadullah Korkut, ilk defa vergi kaydı açacak olan genç girişimcilere yönelik bir yıl süreyle sağlanacak olan prim desteği için son başvuru tarihinin 31 Aralık 2019 olduğunu söyledi. Genç girişimcilere sağlanan prim desteğinden faydalanmak isteyen gençlerin 2019 yılı bitmeden gerekli başvurularını yapmaları gerektiğine dikkat çeken SGK Bitlis İl Müdürü Sadullah Korkut, bir yıl boyunca Bağ-Kur primleri desteğinden kimlerin faydalanabileceğiyle ilgili de bilgilendirmede bulundu. - BİTLİS

Sosyal Güvenlik Kurumu, Tatvan, Korkut, Bitlis, Güncel

Kaynak: İHA

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