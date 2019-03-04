SGK'ya Emeklilik İçin Ödenen Primler Geri Alınabiliyor

Çalışanlar emekli olabilmek için prim ödemeleri gerekiyor. Bununla birlikte yaş ve çalışma yılı şartını da tamamlamalı. Ancak bazı sigortalılar emeklilik için gereken şartları yerine getiremiyor. Emeklilik için gerekli şartları yerine getirenler ömürleri boyunca maaş ve sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabiliyor. Bazı durumlardan dolayı primlerini ödeyemeyip emekli olmayanlar ise tüm ödedikleri primleri toplu olarak geri alabiliyor.

DİLEKÇE YAZARAK PRİMLER GERİ ALINABİLİYOR

Primleri ödemelerini geri almak için, sigortalı olarak bir iş yerinde çalışmıyor olunması gerekiyor. Kendine ait bir işte çalışmamak (Bağ-Kurlu olmamak). Vefat ettiyse ailesine ölüm aylığı, dul, yetim maaşı bağlanmamış olması gerekiyor.

Ödenen primleri geri almak için Sosyal Güvenlik Kurumuna dilekçe verilmesi gerekiyor. Dilekçeyi inceleyen SGK en kısa sürede paranın geri ödenmesini sağlıyor.

2 TÜRLÜ ŞART VAR

Eski SGK'lılar 2008 yılından önce kendi adına ödenen hem işçi hem de işveren primini alabilirken, 2008'den sonra ise sadece işçi primleri geri ödeme kapsamında bulunuyor. Bağ-Kurlulara ise ödedikleri tüm primler geri veriliyor.