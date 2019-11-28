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SGK'yı dolandırarak 25 milyon lira zarara uğratan medikal firmalarına jandarmadan operasyon

SGK'yı 25 milyon lira zarara uğratan medikal firmalarına yönelik jandarma 7 ilde operasyon düzenledi. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

28.11.2019 07:47 | Son Güncelleme: 28.11.2019 07:52

Sosyal Güvenlik Kurumunu (SGK) zarara uğrattıkları belirlenen medikal firmalarına yönelik 7 ilde düzenlenen operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

Genel Komutanlığının söz konusu operasyonla ilgili internet sitesinden açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"KOM Daire Başkanlığınca, bazı medikal firmalarının Sosyal Güvenlik Kurumunun dolandırılması sonucu 25 milyon lira zarara uğratması olayı ile ilgili 7 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda çok sayıda suça konu malzeme ele geçirilerek 23 şüpheli yakalanmıştır."

SGK'yı dolandırarak 25 milyon lira zarara uğratan medikal firmalarına jandarmadan operasyon

Sosyal Güvenlik Kurumu, Jandarma, Ekonomi, Güncel


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