Haberler » Güncel » SGM'lerde hafta sonu kursları devam ediyor - Haber

SGM'lerde hafta sonu kursları devam ediyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde (SGM) hafta sonu kursları devam ediyor.

01.01.2020 13:43 | Son Güncelleme: 01.01.2020 13:48 SGM'lerde hafta sonu kursları devam ediyor
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezlerinde (SGM) hafta sonu kursları devam ediyor.

Bu kapsamda öğrenciler ve SGM'de birbirinden farklı atölyelere katılım sağlayarak hafta sonu tatillerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçiriyorlar. Sapanca SGM'de Akıl Oyunları, Becerikli Eller, Resim, Gitar, Kuran-ı Kerim ve Değerler Eğitimi, Mutfak ve Robotik Kodlama atölyelerine katılım sağlayarak kişisel gelişimlerine katkı sağlayan öğrenciler Akyazı SGM'de ise Akıl Oyunları, Drama, İngilizce, Kuran-ı Kerim ve Değerler eğitimi, Geleneksel Sanatlar, Kodlama, Bilgisayar Tasarım, Keman, Gitar, Bağlama, Maket Yapımı, Becerikli Eller, Tasarım-Seramik atölyelerinin her birine katılım sağlayarak keyifli vakit geçirdiler. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Akıl Oyunları, Sapanca, Akyazı, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:30   Niğde'de bağ evini soyan 2 şüpheli yakalandı - Haber
15:30   Ehliyetini yenilerken evli olduğunu öğrendi - Haber
15:30   Esed rejiminin İdlib'de bir okula düzenlediği saldırıda 4'ü çocuk, 8 sivil hayatını kaybetti. - Haber
15:29   Gaziantep'te herkes Milli Piyango talihlisini merak ediyor - Haber
15:28   KARTAL'DA ÇÖKEN İSTİNAT DUVARININ KALAN BÖLÜMÜNE KUM DESTEĞİ - Haber
15:00   Ali Babacan 5 yıl sonra ilk kez yaptığı paylaşımda, 2020'den beklentilerini dile getirdi - Haber
14:36   Alkol komasına giren diş hekimi kadın hayatını kaybederken iki arkadaşının durumu kritik - Haber
14:30   Yılın ilk gününde sahiller dolup taştı - Haber
14:01   Üç gün üst üste Ceren Özdemir'i rüyasında görünce, kızına Ceren Özdemir adını verdi - Haber
13:27   YKS'ye hazırlanan genç kızın sıcak çikolata talebine belediye hediyeyle cevap verdi - Haber
1.01.2020 15:31:29