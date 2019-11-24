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SGM öğrencileri turnuvaya hazırlanıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezinin (SGM) Robotik ve Kodlama Atölyesi öğrencileri First LEGO League Robotik Turnuvasına hazırladıkları projeler ile ilgili uzmanlardan görüş almak için bir dizi ziyarette bulundu.

24.11.2019 14:44 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:48SGM öğrencileri turnuvaya hazırlanıyor
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezinin (SGM) Robotik ve Kodlama Atölyesi öğrencileri First LEGO League Robotik Turnuvasına hazırladıkları projeler ile ilgili uzmanlardan görüş almak için bir dizi ziyarette bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi'nin Robotik ve Kodlama Atölyesi öğrencileri First LEGO League Robotik Turnuvası için robotlarını tasarladı. Bu yıl dünya genelinde düzenlenecek ve 'Daha güzel bir yaşam inşa etmek için şehrini şekillendir' teması ile gerçekleşecek olan turnuvaya katılacak öğrenciler, hazırladıkları projeler ile ilgili uzmanlardan görüş almak için bir dizi ziyarette bulundu.

Kızılay, AFAD ve Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünü ziyaret eden öğrenciler, deprem ve deprem sonrası vatandaşların temel ihtiyaçlarının en kısa sürede karşılanabilmesi ile ilgili olan projeleri için uzmanlardan tavsiyeler aldılar. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı, Deprem, Güncel

Kaynak: İHA

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