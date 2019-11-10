Haberler » Yaşam » SGM öğrencilerinden anlamlı etkinlik - Haber

SGM öğrencilerinden anlamlı etkinlik

Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) öğrencileri Mevlid Kandili münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenledi.

10.11.2019 17:46 | Son Güncelleme: 10.11.2019 17:52SGM öğrencilerinden anlamlı etkinlik
Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) öğrencileri Mevlid Kandili münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi ziyaret eden öğrenciler kandil simidi ve yaka kartını takdim ederken; Başkan Yüce, tüm öğrencileri tebrik ederek kandillerini kutladı, başarılar diledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nde Mevlid Kandili münasebetiyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Kur'an-ı Kerim ve Değerler sınıfı öğrencileri 'Peygamberimiz'in Ahlakı' konulu başlık altında adalet, sevgi, saygı, yardımlaşma, temizlik ve hoşgörü değerlerinizi öğrenerek eğitici oyunlar oynadı. Minik öğrenciler; Peygamberimiz'in çocuk Sahabeler ile oynadığı oyunları, arkadaşlarıyla sohbetlerini, etrafındakilere gösterdiği nezaketi, bütün canlılara nasıl değer verdiğini gördüler.

Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Öğrencilerimiz Mevlid Kandili münasebetiyle ilk olarak çeşitli oyunlar oynadılar. Daha sonrasında arkadaşlarının Peygamber Efendimizin güzel ahlakına tanıklık etmeleri için yaka kartları hazırladılar. Mutfak sınıfı öğrencilerinin hazırlamış oldukları kandil simitleri ile birlikte diğer sınıfları dolaşarak hem bu güzel günü anlattılar hem de kendilerinin ve arkadaşlarının yakalarına taktıkları cümlelerle Peygamberimiz'in güzel ahlakını anlattılar. Nezaket sınıfı öğrencilerimiz de Kur'an sınıfına eşlik ederek hediyelerle birlikte Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce'yi ziyaret ettiler. Öğrencilerimiz Başkanımız Ekrem Yüce'ye 'Benim Peygamberim çocukları çok severdi' yazılı yaka kartını takdim ettiler" denildi. - SAKARYA

Mevlid Kandili, Ekrem Yüce, Sakarya, Yaşam

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Haberleri
17:46 SGM öğrencilerinden anlamlı etkinlik
16:05 İYİ Parti Marmaris İlçe Başkanı Ali Rıza Doğanyılmaz hayatını kaybetti
15:40 Şehitler için mevlidi şerif okutuldu
15:01 Kuşadası'nda kruvaziyer hareketliliği sürüyor
13:51 Prof. Dr. Torun'dan "Vur Davula Konuşsun" Atölyesi
23:08 Sultangazi'de bir mevlitte verilen tavuklu pilavından 40 kişi zehirlendi
21:59 Gece karanlığında su kuyusuna düşen adam cep telefonu sayesinde kurtuldu
19:45 Denizli'de uyuşturucu satıcılarının kavgası kanlı bitti: 1 ölü
15:17 Ressam Sinem Demirci'nin ilk solo sergisi "Ardımdaki Kadın" büyük ilgi gördü
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 18:12:19