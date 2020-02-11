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SGM öğrencilerinin robotik turnuva başarısı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) Robotik Kulübü bu yıl 16'ncısı düzenlenen First Lego League robotik turnuvasına katıldı.

11.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 11.02.2020 16:53SGM öğrencilerinin robotik turnuva başarısı
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) Robotik Kulübü bu yıl 16'ncısı düzenlenen First League robotik turnuvasına katıldı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bu yıl "Şehrini Şekillendir" temasıyla gerçekleştirilen yarışmada SGM öğrencileri "Yaşam Konteyneri" projesi ile 32 lise takımıyla yarışarak ödüle layık görüldü.
Öğrencilerin, hazırladıkları "Yaşam Konteyneri" projesi ile deprem anında tetiklenen bir balon vasıtasıyla içleri arama-kurtarma, ilk yardım ve gıda gibi temel ihtiyaç malzemelerinden oluşan konteynerlerin yerlerinin afetzedeler tarafından kolayca fark edilmesini amaçladıkları aktarıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı, Lego, Güncel

Kaynak: AA

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