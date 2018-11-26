Shakespeare mi Çocuk Oyuncağı" Oyunu Seyirciyle Buluştu

26 Kasım 2018 Pazartesi 15:09



26 Kasım 2018 Pazartesi 15:09

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Çocuk Eğitim Birimi'nin hazırladığı 2018 mezuniyet oyunu "Shakespeare mi? Çocuk Oyuncağı", Üsküdar Kerem Yılmazer Sahnesi'nde seyirciyle buluştu.Yonca İnal'ın yazıp yönettiği oyunun müziklerini Ender Çalışkan, koreografisini ise Yasemin Gezgin Yavuzcan gerçekleştirdi.Özel bir sınavla 2016 yılında "Çocuk Eğitim Birimi"ne kabul edilen 40 öğrenci, 2 yıl süren yoğun bir eğitimin ardından mezun oldu.Eğitimleri boyunca sahne-oyunculuk, dramaturgi, diksiyon, sosyal beceri, dans, şan, doğaçlama, oyunculuğa giriş, ses, beden, hareket, tasarım, müzik, oyun kurmaca gibi pek çok ders alan öğrenciler, "Shakespeare mi? Çocuk Oyuncağı" adlı mezuniyet oyunuyla profesyonel olarak ilk kez sahneye çıktı.Ağustos ayında hayatını kaybeden Toron Karacaoğlu'ndan ders alan son öğrenciler oyunu da usta oyuncu anısına sahneledi.Oyunun konusu ise şöyle:"Dört ayrı sokaktan oluşan bir mahallede bu sokakların farklı çocukları, hem kendileriyle hem de birbirleriyle itişerek, çekişerek, birbirlerini ötekileştirerek yaşamaktadır. Bir gün meydandaki ceviz ağacının altına bir kız gelir. Kızın gelişiyle tam da 7 gün içinde bütün mahallenin çocukları, hayata başka bir pencereden bakmaya başlarlar."