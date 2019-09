Shakhtar Donetsk - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Canlı izle)

Shakhtar Donetsk- Manchester City karşılaşması, bu akşam oynanacak Şampiyonlar Ligi maçlarında en çok beklenen maçlardan bir tanesi. Devler Ligi'nde C grubu ilk hafta maçında Manchester City, Shakhtar Donetsk'e konuk oluyor. Maçın muhtemel ilk onbirleri, canlı yayınlayan kanalların listesi haberimizde. Peki, Shakhtar Donetsk- Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? Dev maç hangi kanaldan yayınlanacak?

SHAKHTAR DONETSK- MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde C grubunda Shakhtar Donetskile Manchester City, Kharkiv kentinde Metalist Oblast Spor Kompleksi'nde karşılaşacak. Maçı Portekizli Artur Dias, Rui Tavares ve Paulo Soares hakem üçlüsü yönetecek. TSİ 22.00'da başlayacak maçın Türkiye'de TV yayını beIN Sports MAX 2 kanalından, internet yayını ise beIN Connect platformu üzerinden olacak.

MAÇI YAYINLAYAN KANALLAR LİSTESİ

CBC Sport, SONY TEN 1, Sony LIV, SONY TEN 1 HD, BT Sport Live, BT Sport ESPN, NOW TV, SKY Go Italia, Sky Sport Football, Sky Calcio 3, K-SPORT 2, Tring Sport 2, Sky Sport UHD, Sky Sport 2/HD, Sky Go,MAX Sport 2, Planet Sport 2, TVPlay Sports, TVPlay SportsX, C More Suomi, Viasat Ultra HD, C More Sport 2, RMC Sport 2, RMC Sport en direct, 662 Sports 2, 602 HD Sports 2, SPOTV ON 2, K-SPORT 2, TVPlay SportsX, TVPlay Sports, ELTA Sports 1, B/R Live, TUDN USA, UniMás, TUDN en Vivo, Univision NOW, OLL.tv, Futbol 1

SHAKHTAR DONETSK- MANCHESTER CİTY MAÇI MUHTEMEL İLK ONBİRLERİ

Shakhtar ve Manchester City, art arda üçüncü sezonda Şampiyonlar Ligi grup aşamasında karşılaşacaklar. Bu eşleşmeden daha önce art arda üç sezon aynı grupta olan iki takım Real Madrid ve Ajax'tı (2010/11, 2011/12 ve 2012/13).

Ev sahibi takımda Khocholava ile Totovytskyi sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak. Taison'ın durumu ise şüpheli.

Konuk takımda ise Laporte, Sane, Foden sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecekler. Mendy'nin durumu ise maç saatinde belli olacak.

Shakhtar Donetsk: Pyatov; Bolbat, Kryvtsov, Matviyenko, Ismaily; Stepanenko, Marlos, Kovalenko, Alan Patrick, Solomon; Moraes

Manchester City: Ederson; Cancelo, Fernandinho, Otamendi, Zinchenko; De Bruyne, Rodri, İlkay; Mahrez, Jesus, Sterling