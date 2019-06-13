Shakira, pembe bikinili videosuyla takipçilerini mest etti!

14,5 milyon milyon euro kaçırdığı iddia edilerek hakim karşısına çıkan Shakira, pembe bikinili videosuyla hayran bıraktı.

YORUM VE BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesaret isteyen fotoğraflar çok konuşulan Shakira, bunlara bir yenisini daha ekledi. Shakira sosyal medya hesabından pembe bikinili videosunu yayınladı. Shakira'nın videosu takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

VERGİ KAÇIRDIĞI İDDİASIYLA İFADE VERMİŞTİ

Kolombiyalı şarkıcı Shakira, İspanya'da 14,5 milyon eurovergi kaçırma suçlamasıyla hakkında açılan soruşturma kapsamında mahkemede ifade vermişti. Barselona'daki Esplugues de Llobregat Mahkemesine gelen Shakira, mahkemede yaklaşık 1,5 saat kalmıştı. Kolombiyalı şarkıcının, mahkemeye giriş ve çıkışta basının görüntü almasını engellemek için mahkemeye doğrudan girişi olan özel bir otoparktan avukatı aracılığıyla yer kiralaması dikkati çekmişti.