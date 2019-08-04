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Shamkhani: ABD baskıları işe yaramadı

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Amiral Ali Shamkhani, İran basını ile paylaştığı notta, ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü maksimum baskı politikasının işe yaramadığını belirtti.

04.08.2019 15:52 Shamkhani: ABD baskıları işe yaramadı
İran Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Amiral Ali Shamkhani, İran basını ile paylaştığı notta, ABD'nin İran'a karşı yürüttüğü maksimum baskı politikasının işe yaramadığını belirtti.

ABD'nin, İran Nükleer Anlaşması'ndan çekilmesi ile İran'a yönelik maksimum baskı politikası yürüttüğünü söyleyen Shamkhani, ABD'nin kullandığı baskı yöntemlerinin işe yaramadığını ifade etti.

ABD'nin, İran Dışişleri Bakanı davetinin reddedilmesi sonrasında yaptırım uygulamasını, baskıların başarısızlığa uğradığının göstergesi olduğunu söyleyen Shamkhani, bunun, İran'ın aktif ve etkili politikalarının durdurulamayacağını gösterdiğini belirtti.



Amerika Birleşik Devletleri, Ulusal Güvenlik Konseyi, İran, Dünya

Kaynak: DHA

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