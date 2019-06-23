23.06.2019 12:08
Haberler » Dünya » Haber

Shanahan'ın istifası sonrası atanan ABD'nin yeni Savunma Bakanı Vekili Mark Esper kimdir?

Shanahan

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'ın istifa ettiğini açıklamasının ardından boşalan koltuğa getirilen isim Mark Esper oldu

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Vekili Patrick Shanahan'ın istifa ettiğini açıklamasının ardından boşalan koltuğa Mark Esper getirildi. Beyaz Saray tarafından cuma akşamı yapılan açıklama ile geçici olarak görevlendirilen Esper, Amerikan Senatosu'ndan da onay aldığı durumda bakan olarak atanabilecek.

Kesin atama gerçekleşene kadar Bakan Vekili sıfatıyla çalışacak Esper için Federal Soruşturma Bürosu (FBI) bir dosya hazırlayacak. Söz konusu dosyada yer alan bilgiler, Senato üyelerine aktarılarak karar verme sürecinde etkili olacak.
Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
James Mattis , Dünya

Son Dakika Haberleri
12:52 İstanbullular yenilenen seçimler için sandık başında
12:07 Shanahan'ın istifası sonrası atanan ABD'nin yeni Savunma Bakanı Vekili Mark Esper kimdir?
11:53 Fotoğraflarla: Almanya'da iklim değişikliği aktivistleri açık kömür madenine girdi
11:07 İstanbul seçimlerinde kara yollarında trafik durumu
11:07 İtfaiye ekipleri yangından etkilenen kediyi böyle kurtardı
10:59 Etiyopya'da darbe girişimi kontrol altına alındı
10:33 Karavan taşıyan kamyonet motosikletlilere çarptı: 7 ölü