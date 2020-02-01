Haberler » Spor » Shane Larkin, A Milli Basketbol Takımı'nda oynayacağını açıkladı Açıklaması - Spor

Shane Larkin, A Milli Basketbol Takımı'nda oynayacağını açıkladı Açıklaması

Anadolu Efes'in ABD'li oyun kurucusu Shane Larkin, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda oynayacağını duyurdu.

01.02.2020 15:00 | Son Güncelleme: 01.02.2020 15:00Shane Larkin, A Milli Basketbol Takımı'nda oynayacağını açıkladı Açıklaması
Anadolu Efes'in ABD'li oyun kurucusu Shane Larkin, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda oynayacağını duyurdu.
Larkin, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Milli Takımı'na katılarak bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onur duyuyorum." dedi.
"Türk bayrağını göğsümde gururla taşıyacak olmak son derece heyecan verici" ifadesini kullanan Larkin, şu görüşlere yer verdi:
"Size başarı veya zaferlerin garantisini veremem ama size tek bir şey için söz verebilirim; bu ülke için terimin son damlasına kadar mücadele edip, sahip olduğum tüm enerjimi ve gücümü ortaya koyacağım. Size söz veriyorum."
Larkin, milli takım formalı bir görselini de paylaştı.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, Amerika Birleşik Devletleri, Anadolu Efes, Shane Larkin, Spor

Kaynak: AA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

16:12  Ruhi Çenet kimdir? Ruhi Çenet kaç yaşında ve nereli?
15:58  Ahmet Kavas kimdir? Kızılay Beypazarı Temsilcisi Ahmet Kavas kimdir?
15:22  Sercan Yıldırım kimdir? Sercan Yıldırım kaç yaşında, nereli, hangi takımlarda oynadı?
15:04  Shane Larkin kimdir? Shane Larkin nereli ve kaç yaşında?
14:57  Burhan Ersoy kimdir? Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne Burhan Ersoy hayatı ve biyografisi!
1.02.2020 17:54:34