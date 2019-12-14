Shane Larkin, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Anadolu Efes Basketbol
Takımı'nın ABD'li oyuncusu Shane Larkin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Larkin, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin çektiği ve 3 kategoride oylamaya sunulan fotoğrafları tek tek inceledi.
Shane Larkin, haber
kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" başlıklı fotoğrafına oy verdi.
Yaşam kategorisinde tercihini Muhammed Enes Yıldırım'ın "Çamlıca'da Kandil akşamı" başlıklı fotoğrafından yana kullanan 27 yaşındaki Larkin, spor
kategorisinde ise Durmuş Genç'in "Raftingin zorlu parkuru" fotoğrafını seçti.