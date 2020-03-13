Shane Larkin'den koronavirüs açıklaması
Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın yıldız oyuncusu Shane Larkin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ING Basketbol Süper Ligi'nde maçların oynanmaması gerektiğini belirtti.
13.03.2020 23:12 | Son Güncelleme: 13.03.2020 23:12
Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın yıldız oyuncusu Shane Larkin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ING Basketbol Süper Ligi'nde maçların oynanmaması gerektiğini belirtti.
Larkin, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Koronavirüs salgınının üstesinden gelmekle sorumlu insanlara kesinlikle saygısızlık yapmak istemem ancak dünyadaki diğer ligler ertelenmiş ya da askıya alınmışken Türkiye Ligi'nin neden hala devam ettiğini anlayamıyorum. Maçların seyircisiz oynanmasının durumu daha güvenli yaptığını anlıyorum ancak bu yeterince güvenli değil. Bir basketbolcu olarak sahada rekabet etmekten daha çok keyif aldığım hiçbir şey yok ancak virüsün yayılmasıyla risk eskisine göre daha büyük. Bu yüzden bu maçları oynamaya değmez. Bu, tamamen benim düşüncem ve birçok oyuncunun benimle benzer fikirde olduğunu biliyorum. Birinci öncelik olarak herkesin güvenliğini istiyorum. Virüs, daha fazla kontrol altına alınana ya da daha iyi anlaşılana kadar liglerin ertelenmesi ya da askıya alınması gerektiğine inanıyorum."
Larkin, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:
"Koronavirüs salgınının üstesinden gelmekle sorumlu insanlara kesinlikle saygısızlık yapmak istemem ancak dünyadaki diğer ligler ertelenmiş ya da askıya alınmışken Türkiye Ligi'nin neden hala devam ettiğini anlayamıyorum. Maçların seyircisiz oynanmasının durumu daha güvenli yaptığını anlıyorum ancak bu yeterince güvenli değil. Bir basketbolcu olarak sahada rekabet etmekten daha çok keyif aldığım hiçbir şey yok ancak virüsün yayılmasıyla risk eskisine göre daha büyük. Bu yüzden bu maçları oynamaya değmez. Bu, tamamen benim düşüncem ve birçok oyuncunun benimle benzer fikirde olduğunu biliyorum. Birinci öncelik olarak herkesin güvenliğini istiyorum. Virüs, daha fazla kontrol altına alınana ya da daha iyi anlaşılana kadar liglerin ertelenmesi ya da askıya alınması gerektiğine inanıyorum."
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Kaynak: AA
Etiketler : Anadolu Efes, Shane Larkin, Koronavirüs, basketbol, Spor
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