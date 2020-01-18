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Shane Larkin, Euroleague tarihine geçti

THY Euroleague'in 20. haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu Shane Larkin seçildi.

18.01.2020 17:25 | Son Güncelleme: 18.01.2020 17:25Shane Larkin, Euroleague tarihine geçti
THY Euroleague'in 20. haftasının en değerli oyuncusu (MVP) Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu Shane Larkin seçildi. Larkin böylece Euroleague tarihinde bu ödülü üst üste 3 hafta kazanan ilk oyuncu olmayı başardı.
THY Euroleague'in 20. haftasının sona ermesinin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu. Anadolu Efes'in Sinan Erdem Salonu'nda karşılaştığı Fransız ekibi ASVEL'i 101-74'lük skorla mağlup etmesinde büyük katkısı olan yıldız basketbolcu Shane Larkin, haftanın MVP'si seçildi. Maçta 28 dakika 22 saniye süre alan Larkin, 29 sayı, 7 asist, 6 ribaund, 1 top çalma ile mücadeleyi tamamladı. ABD'li basketbolcu bu performansıyla 45 verimlilik puanı aldı.
EUROLEAGUE TARİHİNE GEÇTİ
Shane Larkin, Euroleague'in 18. haftasında Barcelona ve 19. haftasında da AX Armani Exchange Milano ile oynanan maçlarda gösterdiği performansla haftanın MVP'si ödülünü kazanmıştı. Yıldız basketbolcu, böylece Euroleague tarihinde bu ödülü üst üste 3 hafta kazanan ilk basketbolcu oldu.
(İHA)

Türk Hava Yolları, Anadolu Efes, Shane Larkin, Güncel

Kaynak: İHA

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