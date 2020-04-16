Shane Larkin "Ev'de"

Birlikte Güzel'in geliştirdiği ve Instagram hesabı üzerinden yayınladığı "Ev'de" konseptli canlı yayınlar geçtiğimiz Mart ayında başladı. Farklı evlerde, birlikte güzel zaman geçirebilmek için başlatılan "Ev'de" yayın serisi, çeşitli sanatçılarla gerçekleştirilen konserlerden sonra sohbetler ile devam ediyor.

Birlikte Güzel "Ev'de" sohbetleri kapsamında, Anadolu Efes Spor Kulübü'nün yıldız oyuncularından Shane Larkin 17 Nisan Cuma akşamı saat 21.00'de @birlikteguzel Instagram hesabından canlı yayın yapacak. Merve Toy'un moderatörlüğünde gerçekleşecek sohbet boyunca Shane Larkin, takipçilerinden gelecek soruları da yanıtlayacak. Ünlü basketbolcunun yanıtlaması üzerine, @birlikteguzel ve @anadoluefessk hesabını takip ederek yorumlara #birlikteguzel etiketiyle soru soran 100 kişiye ise yeni sezon başlangıcı ile birlikte forma hediye edilecek.

Bugünlerde evde kalmak güzel, sonrası birlikte güzel!