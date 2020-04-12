Shane Larkin’in Milli Takım tercihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan etkisi

Rus basını, ABD'li basketbolcunun Türk Milli Takımı'nı tercihini değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tam bir spor tutkunu olduğu ve Larkin için özel çaba gösterdiği belirtildi. Rus "botevgrad.com" sitesi Anadolu Efes'in ABD'li yıldızı Shane Larkin'in Türk Milli Takımı'nı tercih etmesini mercek altına aldı. Haberde, "Larkin, ABD'den ayrıldıktan sonra Türkiye'yi ikinci vatanı olarak görmeye başladı. Çok da iyi bir performans sergiledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tam bir spor tutkunu. Onun grafiği gözünden kaçmadı ve Türk vatandaşlığına geçmesi için elinden geleni yaptı" denildi.

"LARKİN, ERDOĞAN'A YAPTIĞI HER ŞEY İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ"

Erdoğan'ın yaşanan süreçte belirleyici kişi olduğu vurgulanırken habere şöyle devam edildi: "Herhalde yıllar önce ABD'li Larkin'e bir gün Müslüman bir ülkenin vatandaşı olacağını söyleseniz inanmazdı. Ancak Euroleague'in en iyi oyuncusu, Türk Milli Takımı'nın bir parçası oldu. Aynı zamanda Anadolu Efes'ten de yakın bir dönemde ayrılacağa benzemiyor. Larkin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yaptığı her şey için teşekkür etti."

(Akşam)