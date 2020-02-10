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Shane Larkin: İsmimi değiştirmeyeceğim

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için yaptığı başvuru onaylanan 27 yaşındaki ABD'li basketbolcu Shane Larkin, ismini değiştirmeyeceğini açıkladı.

10.02.2020 14:59 | Son Güncelleme: 10.02.2020 14:59Shane Larkin: İsmimi değiştirmeyeceğim

Cumhuriyeti vatandaşlığı için yaptığı başvuru onaylanan 27 yaşındaki ABD'li basketbolcu Shane Larkin, ismini değiştirmeyeceğini açıkladı.

Geçen hafta yaptığı başvurunun ardından, ABD vatandaşlığının yanı sıra Türk vatandaşlığı da alan ve A Milli Basketbol Takımı'nın formasını giyme hakkını elde eden Shane Larkin, isim değişikliği konusunda açıklama yaptı. ING Basketbol Süper Ligi ekibi Anadolu Efes'in oyuncusu Larkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Adımı değiştirdiğim yönündeki tüm yanlış. Türk vatandaşlığında da ismimi kullanmaya devam edeceğim" ifadelerine yer verdi.



Amerika Birleşik Devletleri, Shane Larkin, Türkiye, Spor

Kaynak: DHA

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