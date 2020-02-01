Türk Mili takımını tercih ettiğini açıklayan Anadolu Efes'in Amerikalı yıldızı Shane Larkin "Türkiye Milli Takımına katılarak bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onur duyuyorum" dedi. Shane Larkin'ın açıklaması sonrası Shane Larkin kimdir? Shane Larkin nereli ve kaç yaşında konuları merak edildi.

SHANE LARKİN KİMDİR?

Shane Larkin Doğum Tarihi: 2 Ekim 1992

Shane Larkin Kaç Yaşında: 27 yıl yaşında

Shane Larkin Nereli: Cincinnati, Ohio, ABD

Shane Larkin Boy: 1,82 m

Shane Larkin NBA seçmeleri: 2013: 1. tur 92. sıra

Shane Larkin Şu andaki takımı: Anadolu Efes (#0)

Shane Larkin NBA seçmesi: 2013

DeShane "Shane" Larkin Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Anadolu Efes'te forma giyen Amerikalı profesyonel basketbolcu. 1.80 metre boyunda, 80 kilogram ağırlığındadır.

2013 NBA Seçmeleri'nde Atlanta Hawks tarafından 18. sıradan seçildi. Daha sonra Dallas Mavericks'e takas edildi.

Anadolu Efes'in 29 Kasım 2019 tarihinde EuroLeague'in 11.haftasında Bayern Münih'i 104-75 yendikleri maçta attığı 49 sayı ile bir EuroLeague maçında atılan sayı rekorunun sahibi oldu.

TÜRK MİLLİ TAKIMINI TERCİH ETTİ

Shane Larkin yaptığı açıklamada, "Türkiye Milli Takımına katılarak bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onur duyuyorum. Türk Bayrağı'nı göğüsümde gururla taşıyacak olmak son derece heyecan verici. Size başarı veya zaferlerin garantisini veremem. Ama size tek bir şey için söz verebilirim. Bu ülke için terimin son damlasına kadar mücadele edip sahip olduğum tüm enerji ve gücümü ortaya koyacağım. Size söz veriyorum" ifadelerini kullandı.