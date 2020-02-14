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Shane Larkin milli kadrodan çıkarıldı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başarılı oyuncu Shane Larkin, sakatlığı nedeniyle Hollanda ve İsveç maçlarının kadrosundan çıkarıldı.

14.02.2020 14:55 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:56Shane Larkin milli kadrodan çıkarıldı
A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda başarılı oyuncu Shane Larkin, sakatlığı nedeniyle ve maçlarının kadrosundan çıkarıldı.

FIBA 2021 Erkekler Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Ankara'da 21 Şubat 2020 Cuma günü Hollanda ve 24 Şubat 2020 Pazartesi günü deplasmanda İsveç ile karşılaşacak olan ay-yıldızlılarda, Shane Larkin sakatlığı nedeniyle kadroda yer alamayacak.

Türkiye Basketbol Federasyonu Sağlık Kurulu raporu sonucunda Shane Larkin'in; 10 gün boyunca forma giyemeyeceği belirtildi. - İSTANBUL

Shane Larkin, Hollanda, İsveç, Spor

Kaynak: İHA

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