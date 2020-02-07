Shane Larkin, Türk vatandaşlığını katmer yiyerek kutladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda yapmış olduğu başvurunun onaylandığını açıkladı.

Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda yapmış olduğu başvuru onaylandı. 1992 doğumlu oyuncu 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanununun 12. maddesi A bendi uyarınca Cumhurbaşkanı'nın 06/02/2020 tarihli ve 2020/2088 sayılı kararı ile Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığının yanı sıra, Türk vatandaşlığını kazandı" ifadeleri kullanıldı.

KATMER YİYEREK KUTLADI

Amerikalı oyuncu Shane Larkin ise bu güzel haberi katmer yiyerek ve çay içerek kutladı.

Anadolu Efes'in resmi Twitter hesabından "Shane Larkin'in Türk Vatandaşlığı kutlaması!" notuyla yapılan paylaşımda, Larkin'in Türk vatandaşlığına geçişini katmer yiyerek ve çay içerek kutladığı görülüyor. Söz konusu görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.