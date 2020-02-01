Shane Larkin, Türkiye Milli Takımı'nda forma giyecek

Anadolu Efes'in Amerikalı yıldız basketbolcusu Shane Larkin, Türkiye Mili Takımı'nda oynayacağını açıkladı.

Kararını Instagram hesabından duyuran Larkin, "Türkiye Milli Takımına katılarak bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onur duyuyorum. Türk Bayrağını göğsümde gururla taşıyacak olmak son derece heyecan verici" dedi.

Açıklamasında, "Size başarı veya zaferlerin garantisini veremem" ifadelerini kullanan Larkin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ama size tek bir şey için söz verebilirim. Bu ülke için terimin son damlasına kadar mücadele edip sahip olduğum tüm enerji ve gücümü ortaya koyacağım. Size söz veriyorum."

Larkin Twitter hesabından da İngilizce benzer bir açıklama yaptı ve bir video paylaştı.