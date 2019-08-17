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Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings Filmi

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17.08.2019 08:57 Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings Filmi
Marvel Studios'un yeni filminin yönetmenliğini Destin Daniel Cretton yaparken başrollerde ise Simu Liu, Tony Leung Chiu Wai ve Awkwafina rol alıyorlar.


Yönetmen: Destin Daniel Cretton
Senaryo: Dave Callaham, Steve Englehart , Jim Starlin
Oyuncular: Awkwafina, Simu Liu, Tony Chiu-Wai Leung
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
Yapımcı Firma: Marvel Studios
Yapım Yılı: 2021
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: UIP Türkiye
Vizyon Tarihi: 12.02.2021

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Kaynak: InterSinema.com

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