Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings Filmi

Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

Marvel Studios'un yeni film inin yönetmenliğini Destin Daniel Cretton yaparken başrollerde ise Simu Liu, Tony Leung Chiu Wai ve Awkwafina rol alıyorlar.Destin Daniel CrettonDave Callaham, Steve Englehart , Jim StarlinAwkwafina, Simu Liu, Tony Chiu-Wai LeungAksiyonShang-Chi and the Legend of the Ten RingsMarvel Studios2021ABDİngilizceUIP Türkiye12.02.2021