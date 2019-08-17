Shang-Chi And The Legend Of The Ten Rings Filmi

Marvel Studios'un yeni filminin yönetmenliğini Destin Daniel Cretton yaparken başrollerde ise Simu Liu, Tony Leung Chiu Wai ve Awkwafina rol alıyorlar.Yönetmen: Destin Daniel CrettonSenaryo: Dave Callaham, Steve Englehart , Jim StarlinOyuncular: Awkwafina, Simu Liu, Tony Chiu-Wai LeungFilmin Türü: AksiyonOrijinal Adı: Shang-Chi and the Legend of the Ten RingsYapımcı Firma: Marvel StudiosYapım Yılı: 2021Yapım Ülkesi: ABDOrijinal Dili: İngilizceDağıtıcı Firma: UIP TürkiyeVizyon Tarihi: 12.02.2021Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.