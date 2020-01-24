Shang Palace'a 'Altın Kaşık' ödülü!

Asya'nın dünyaca ünlü oteller zinciri Shangri-Labünyesinde yer alan, İstanbul 'un ilk ve tek Asyalı oteli Shangri-La Bosphorus, İstanbul, Uzak Doğu Mutfağı'nın izini süren lezzet tutkunlarının da vazgeçilmez adresi.
Çin'in Kanton ve Sichuan bölgelerinin en özel tatlarını sunan Shang Palace, Türkiye 'nin "En İyi Uzak Doğu Restoranları" sıralamasında önemli bir yere ve çok değerli ödüllere sahip.
Moda Deniz Kulübü'nde düzenlenen törende Shang Palace'ın ödülünü Shangri-La Bosphorus, İstanbul'un Genel Müdürü Reto Klauser, Mutfak Dostları Derneği& ; Genel Sekreteri Esin Sungur ve MDD Üyesi Ebru Erke'nin elinden aldı.& ;