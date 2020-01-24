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Shang Palace'a 'Altın Kaşık' ödülü!

Türkiye'nin köklü sivil toplum kuruluşlarından Mutfak Dostları Derneği, 30. Yılını "Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri" ile kutladı. Geçtiğimiz yıl 3 ayrı kategoride başladıkları ödül değerlendirmesini bu yıl 8 ayrı kategoriye çıkaran Mutfak Dostları Derneği, "En iyi Yabancı Konsept Lokanta" kategorisinde bu yıl ödülü Shangri-La Bosphorus, İstanbul'un imza restoranı Shang Palace'a layık gördü

24.01.2020 17:41 | Son Güncelleme: 24.01.2020 17:41Shang Palace'a 'Altın Kaşık' ödülü!

Asya'nın dünyaca ünlü oteller zinciri Shangri-Labünyesinde yer alan, 'un ilk ve tek Asyalı oteli Shangri-La Bosphorus, İstanbul, Uzak Doğu Mutfağı'nın izini süren lezzet tutkunlarının da vazgeçilmez adresi.

Çin'in Kanton ve Sichuan bölgelerinin en özel tatlarını sunan Shang Palace, 'nin "En İyi Uzak Doğu Restoranları" sıralamasında önemli bir yere ve çok değerli ödüllere sahip.

Moda Deniz Kulübü'nde düzenlenen törende Shang Palace'ın ödülünü Shangri-La Bosphorus, İstanbul'un Genel Müdürü Reto Klauser, Mutfak Dostları Derneği& ; Genel Sekreteri Esin Sungur ve MDD Üyesi Ebru Erke'nin elinden aldı.& ;


İstanbul, Türkiye, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

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