Shaper: "Bu Sezon Makyajda Minimalizm Moda"

25 Kasım 2018 Pazar 14:45



QNET Sağlık ve Güzellik Uzmanı Sunny Shaper, cesur ve neon tonlara karşı gelen nude tonlar ve doğal görünümlü makyaj stillerinin bu yılın trendlerini etkilediğini belirterek, no make-up stili ile ön planda olan doğal ve kusursuz makyajın detaylarını anlattı.Cesur ve neon tonlara karşı gelen nude tonlar ve doğal görünümlü makyaj stillerinin bu yılın trendlerini etkilediğini belirten QNET Sağlık ve Güzellik Uzmanı Sunny Shaper, doğal ve kusursuz makyajın detaylarını 4 başlıkta topladı:"Kusursuz KontürYüz şekillendirme, bu sezonunda trendleri arasında. Elmacık kemiklerinizi şekillendirebilir, yüz hatlarınızı ince kontür uygulamaları ve yumuşak oyunlarla değiştirebilirsiniz. Hafif veya gösterişli bir kontur ile ince yüz hatlarına sahip olmanız mümkün.Doğal Ten GörünümüBu sonbahar 2018 makyaj trendlerinde doğal ten makyajı ön planda. Doğal bir cilt makyajı için cilt tonunuza en yakın renklerde kullanılan bej tonlardaki fondötenler ile kusursuz görünebilirsiniz. Doğru tonlarda kullanılan fondötenlerle yüzünüzde maske etkisi olmadan kusursuz görünümünüzle dikkat çekmeyi başarabilirsiniz.Makyajın Tamamlayıcısı; AllıklarKahve, bronz ve şeftali tonlardaki allıklar bu sezonun ön plana çıkan renkleri arasında. Yaz aylarında tercih edilen pembe allık tonlarının yanı sıra şeftali ve bronz tonlar yüzünüzde hafif bir sıcaklık oluştururken, makyajınızı sonbaharın renklerine göre tamamlayacak. Elmacık kemikleri üzerine yapılan allık uygulaması ile sağlıklı ve sıcak bir ten rengine nötr dokunuş sağlayacak.Minimalist SeçimlerMinimalist miktarda ihtiyaç duyulan no make-up makyaj trendi bu sezon göz makyajında da tekrar geri dönüyor. Sonbahar/ kış 2018-2019 makyaj trendleri içinde kusursuz ten makyajının yanı sıra siyah eyeliner ön plana çıkıyor. Likit ve jel eyeliner ya da göz kalemi ile derin bakışlar elde etmeniz mümkün. Klasik görünümünüz solmadan, göz makyajınızda siyah ince bir eyeliner ile baştan çıkarıcı bir etkiye sahip olabilirsiniz.Günümüzde makyajsız görünüm, güzellik söz konusu olduğunda oldukça etkili. Sadece duş alın, cildinizi nemlendirin ve doğal makyaj uygulaması ile kapıdan dışarı çıkın, dünyayı güvenle keşfedin. Bu minimalist görünümü, çok şık bir gece elbisesi ya da iş yerinde bir takım elbise ile tamamlayıp, cildinizde doğuştan gelen güzelliği ve rahatınızı sergileyebilirsiniz."QNET HAKKINDAQNET, doğrudan satışsistemini kendi birikimleri ve e-ticaret ile birleştirdi. Asya 'nın önde gelen doğrudan satış şirketlerinden biri olan QNET'in 20 yıllık geçmişinde e-ticaretin gücüyle çığır açan iş modeli 100'ü aşkın ülkede milyonlarca girişimcinin güçlenmesine sebep oldu.QNET, 2014 yılından beri Manchester City Spor Kulübü'nün, bu yıl da aynı kulübün kadın futbol takımının resmi doğrudan satış sponsoru oldu. QNET, aynı zamanda Afrika Futbol Federasyonu (CAF) sponsorudur.2010 yılında Türkiye 'ye adım atan QNET, ülkemizin dört bir yanına ulaşan güçlü bir network yapısına sahiptir. 'Dünyaya Değer Katmak İçin Kendini Geliştir' (RYTHM) felsefesi ile hareket eden ve güçlü sivil toplum kuruluşlarıyla sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiren QNET, 2017 yılında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Gençlik ve Spor Kulübü İstanbul Şubesi erkek voleybol takımı, 2018 yılındaysa aynı kurumun Kız Futbol Takımı sponsorudur.Ürün kategorilerinin içinde Couleurs by QNET makyaj malzemeleri, erkekler için geliştirilen DEFY erkek cilt bakımürünleri, Naturtres şampuan ve duş jeli serisi ile Physio Radiance cilt bakım ürünleri, Brille Premium ağız bakım ürünleri, Bernhard H Mayer saat ve takıları,HomePure Nova su arıtma cihazı Swiss e Learning Institute uzaktan eğitim platformu, Q-breaks konaklama ürünleri yer almakta. - İSTANBUL