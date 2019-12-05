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Shaqiri Liverpool'dan ayrılmayacak: En büyük hayalim Premier Lig'i kazanmak

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Xherdan Shaqiri, en büyük hayalinin Liverpool ile Premier Lig'i kazanmak olduğunu söyleyerek transfere kapılarını kapattı.

05.12.2019 16:21 | Son Güncelleme: 05.12.2019 16:45

İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'dan 'a transfer olacağı iddia edilen Xherdan Shaqiri 5-2 kazandıkları ve ilk 11'de yer aldığı Everton maçının ardından verdiği röportajda açıklamalarda bulundu.

"HAYALİM PREMIER LİG"

Liverpool ile Premier Lig'i kazanmanın en büyük hayali olduğunu söyleyen İsviçreli kanat oyuncusu, "Üst seviyelerde oynamak için maçları kazanmak çok önemli hatta bu en önemli şey. Çok iyi durumdayız ve umarım en tepede kalabiliriz. Dürüst olmak gerekirse Liverpool'la Premier Lig'i kazanmak benim en büyük hayalim. Taraftarlarımıza 30 yıldır hasret duydukları Premier Lig'i vermek istiyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.

SHAQIRI'YE GÜVENİYOR

Liverpool teknik direktörü Jürgen Klopp de maçtan sonra verdiği röportajda, "Shaqiri bu maçta gol attı tıpkı Divock Origi gibi. Fiziksel olarak çok iyi ve yeterli gözüküyor. Oyuncuların sakatlıktan döndükten sonra yaptıkları antrenmanlar çok önemlidir ve o bunu iyi başardı. Tamamen normal olarak sadece bir kaç haftadır takımla birlikte çalışıyor ve kadronun genişliğini de gayet iyi anlıyor." dedi.

Liverpool ile bu sezonki ilk golünü Everton maçında atan 28 yaşındaki Shaqiri bu sezon bütün kulvarlarda sadece 5 maçta forma şansı bulabildi ve 1 kez ağları sarstı.

(Sporx)

Shaqiri Liverpool'dan ayrılmayacak: En büyük hayalim Premier Lig'i kazanmak

Xherdan Shaqiri, Galatasaray, Liverpool, Spor


HABER YORUMLARI (4)
SİZİN NEYİNİZE LAN SHAQİRİ:vataandaşş
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VATANDAŞ:adam dün ilk 11 çıktı siz ne çekiyosunuz abi
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ASLANSARAY:iyiki gelmiyor rahatladim simdi cöpleri gönderip cöp almayalim biraz akillanin be kardesim ya.
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BJKLİ:lan kedicik adam dün liverpoolda ilk 11 başladı azıcık futbol bilginiz olsun
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