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Shaquille O'Neal'dan Kobe Bryant paylaşımı: Acımı anlatacak kelime yok

Kobe Bryant'ın hayatını kaybetmesi tüm dünya kamuoyunu hüzne boğarken, efsane basketbolcuyla yıllarca beraber oynayan bir diğer efsane Shaquille O'Neal, Bryant'la alakalı duygusal bir paylaşım yaptı.

27.01.2020 01:09 | Son Güncelleme: 27.01.2020 01:13

Dünya basketbolunun gelmiş geçmiş en iyi isimlerinden olan Kobe Bryant'ın ölümü, tüm dünya kamuoyunu yasa boğarken, Bryant'ın yıllarca takım arkadaşı olan Shaquille O'Neal'dan duygusal bir paylaşım geldi.

O'Neal yaptığı paylaşımda, acısını tarif etmekte zorlandığını ve kendisini çok kötü hissettiğini söyledi.

Kobe'yi çok özleyeceğini söyleyen Shaq, "Arkadaşımı, kardeşimi, şampiyonluklar kazandığım partnerimi kaybetmenin trajik ve hüzünlü anı içinde hissettiğim acıyı anlatacak bir kelime yok. Seni seviyorum kardeşim ve çok özleyeceğim. Bryant ailesine ve helikopterde yaşamını yitiren diğer insanların ailesine başsağlığı diliyorum. Çok kötüyüm şu an" ifadelerini kullandı.

Shaquille O'Neal'dan Kobe Bryant paylaşımı: Acımı anlatacak kelime yok

Kobe Bryant, Spor


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