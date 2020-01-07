Sharapova, Avustralya'daki yangınla mücadele için 25 bin dolar bağışladı

Avustralya'da söndürülemeyen ve büyük bir çevre felaketine yol açan orman yangınları sezonun ilk Grand Slam'i olan Avustralya Açık'ı da tehdit ediyor. Turnuvanın ertelenmesi tartışılırken ünlü tenisçiler yangınla mücadele için kampanya başlattı. Maria Sharapova da Twitter hesabından mesaj yayımlayarak, yangınla mücadele için 25 bin dolar bağışladığını duyurdu ve yakın arkadaşı Novak Djokovic'e de çağrıda bulundu.

Djokovic ve Sharapova

DJOKOVİC 50 BİN DOLAR BAĞIŞLADI

Djokovic de buna hemen cevap verdi ve "50 bin dolar" bağış yaptı. Birçok tenisçi de sezon öncesi turnuvaları ve Avustralya Açık'ta oynayacakları maçlarda yapacakları ace (direkt servis sayısı) kadar bağış yapacaklarını açıkladı. Çok iyi bir servisçi olan Nick Kyrgios ace başına 200 dolar bağışta bulunacağını söyledi. Kadınların en iyi servisçilerinden biri olan Kvitova 150 dolar, Julia Georges da 100 dolar ile Kyrgios'u takip etti.

(Sabah)