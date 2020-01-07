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Sharapova, Avustralya'daki yangınla mücadele için 25 bin dolar bağışladı

Ünlü tenisçi Maria Sharapova, Avustralya'daki yangınla mücadele için 25 bin dolar bağışladı ve Novak Djokovic'e bağış çağrısında bulundu. Djokovic de bu çağrıya 50 bin dolar bağış yaparak cevap verdi.

07.01.2020 19:42 | Son Güncelleme: 07.01.2020 19:55

'da söndürülemeyen ve büyük bir çevre felaketine yol açan orman yangınları sezonun ilk Grand Slam'i olan Avustralya Açık'ı da tehdit ediyor. Turnuvanın ertelenmesi tartışılırken ünlü tenisçiler yangınla mücadele için kampanya başlattı. Maria Sharapova da Twitter hesabından mesaj yayımlayarak, yangınla mücadele için 25 bin dolar bağışladığını duyurdu ve yakın arkadaşı Novak Djokovic'e de çağrıda bulundu.

Djokovic ve Sharapova

DJOKOVİC 50 BİN DOLAR BAĞIŞLADI

Djokovic de buna hemen cevap verdi ve "50 bin dolar" bağış yaptı. Birçok tenisçi de sezon öncesi turnuvaları ve Avustralya Açık'ta oynayacakları maçlarda yapacakları ace (direkt servis sayısı) kadar bağış yapacaklarını açıkladı. Çok iyi bir servisçi olan Nick Kyrgios ace başına 200 dolar bağışta bulunacağını söyledi. Kadınların en iyi servisçilerinden biri olan Kvitova 150 dolar, Julia Georges da 100 dolar ile Kyrgios'u takip etti.

(Sabah)

Sharapova, Avustralya'daki yangınla mücadele için 25 bin dolar bağışladı

Maria Sharapova, Novak Djokoviç, Avustralya, Spor


HABER YORUMLARI (4)
YAŞLI KURT: SENİN İÇİN AZ BU KUZUM.
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ÇELİK: Djokovic 2019''da 13 milyon $ kazandı, maşallah pek cömertmiş.
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GEVEZE: Zenginin parası züğürt ün çenesini yorarmış, yoruldumu çeneler ))))
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ASLI: REKLAM GELİRLERİYLE GARANTİ 30''A YAKLAŞMIŞDIR BELKİ FAZLASIYLA GEÇMİŞDİR.
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