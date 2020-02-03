Sharika ve Jennifer Lopez, dans gösterileriyle Super Bowl'da göz kamaştırdı

ABD'de geleneksel olarak düzenlenen Amerikan futbol ligi Super Bowl, çeşitli sanatçıların sahne performanslarıyla ilgi çekmeye devam ediyor. 2013 yılında Beyonce'nin sahne aldığı, geçen yıl da Maroon 5'in performans gösterdiği etkinlikte bu senede Jennifer Lopez ve Shakira rüzgarı esti. İki büyük şarkıcının dans performansları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

KIYAFETLERİYLE GÖZ KAMAŞTIRDILAR

Jennifer Lopez gümüş detayları olan ve sadece vücudunun belirli bölgelerini kapatan pul işlemeli mayo tercih ederken, Shakira ise kırmızı, iki parçadan oluşan kıyafeti ile büyük beğeni topladı.

SHAKIRA KALÇA DANSIYLA MEST ETTİ

Shakira sahnede enerjik bir Latin şovu sunarken, Lopez ise Hustler filminde olduğu gibi sahnede de direk dansı yaptı. Altın renginde bir kostüm tercih eden Shakira, kalça dansıyla da kendisini izleyenleri mest etti.

KOBE BRYANT'I UNUTMADILAR

Shakira ve Jennifer Lopez, geçen hafta geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybederek spor ve sanat dünyasını yasa boğan NBA yıldızı Kobe Bryant'ı da unutmadı.

11 YAŞINDAKİ KIZIYLA ŞARKI SÖYLEDİ

İkilinin sahne performanslarından önce yaptıkları hazırlık videoları da sosyal medyada paylaşıldı. Jennifer lopez'in sahneye çıkmadan önceki görüntüleri ''bu nasıl özgüven" dedirtti. Konser sırasında Jennifer Lopez'in 11 yaşındaki kızı Emme Anthony annesine eşlik etti. İkili birlikte Let's Get Loud şarkısını seslendirdi.

İşte muhteşem geceye damga vuran kareler...