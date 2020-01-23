Shazam! 2 Filmi

İhtiyaç anında söylediği sihirli sözcüklerle bir süper kahramana dönüşen Shazam'ın hikayesinin anlatıldığı Shazam! 6 Güç filminin devam halkası olan yapımda, süper kahramana bir kez daha Zachary Levi hayat veriyor.Yönetmen: David F. SandbergSenaryo: Henry Gayden Oyuncular: Zachary Levi, Jack Dylan Grazer, Asher AngelFilmin Türü: FantastikOrijinal Adı: Shazam! 2Yapımcı Firma: Warner Bros.Yapım Yılı: 2022Yapım Ülkesi: ABDOrijinal Dili: İngilizceDağıtıcı Firma: Warner Bros TurkeyVizyon Tarihi: 01.04.2022Shazam! 2 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.