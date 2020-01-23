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Shazam! 2 Filmi

Shazam! 2 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Shazam! 2 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

23.01.2020 14:58 | Son Güncelleme: 23.01.2020 14:58Shazam! 2 Filmi
İhtiyaç anında söylediği sihirli sözcüklerle bir süper kahramana dönüşen Shazam'ın hikayesinin anlatıldığı Shazam! 6 Güç film inin devam halkası olan yapımda, süper kahramana bir kez daha Zachary Levi hayat veriyor.


Yönetmen: David F. Sandberg
Senaryo: Henry Gayden
Oyuncular: Zachary Levi, Jack Dylan Grazer, Asher Angel
Filmin Türü: Fantastik
Orijinal Adı: Shazam! 2
Yapımcı Firma: Warner Bros.
Yapım Yılı: 2022
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 01.04.2022

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Warner Bros, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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