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Sheffield United, Uğurcan Çakır için 29 milyon euro teklif edecek

Trabzonspor'da gösterdiği başarılı performansla devlerin dikkatini çeken Uğurcan Çakır'a, İngiltere'den bir takım daha talip oldu. Premier Lig ekiplerinden Sheffield United, Uğurcan Çakır için bordo mavililere 29 milyon euro teklif edecek.

27.02.2020 15:58 | Son Güncelleme: 27.02.2020 16:13

'un 23 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır'a Premier Lig'den ilgi büyük.

The Star'ın haberine göre şu anda takımda kiralık olarak forma giyen Dean Henderson için alternatif arayışına giren Sheffield United, bordo mavili ekibin başarılı oyuncusu Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmak istiyor.

29 MİLYON EURO TEKLİF EDECEKLER

İngiliz ekibin Trabzonspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Uğurcan için 29 milyon euroluk bir teklif hazırlığında olduğu belirtildi.

Haberin devamında Sheffield United'ın yanı sıra Liverpool ve Tottenham'ın da Uğurcan ile ilgilendiği bilgisine yer verildi.

SHEFFIELD DAHA AVANTAJLI

Ancak Liverpool ve Tottenham'ın Uğurcan'ı yedek kaleci olarak almayı planladıkları ve bu sebeple Sheffield'ın transferde daha avantajlı olabileceği ileri sürüldü.

Eğer transfer gerçekleşirse Uğurcan Çakır, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle transfer olan futbolcusu olacak.

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Sheffield United, Uğurcan Çakır için 29 milyon euro teklif edecek

Trabzonspor, Spor


HABER YORUMLARI (40)
FUTBOL DEĞİŞSİN:Hadi git çocuk artık. Başarılı ol. . .
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TRABZONLU:en fazla 14 milyona gider. . .
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UNİTİMSAH:istanbulspolular ne iyi oyuncudan anlar ne de oyuncu yetiştirip satmaktan. boş yapmayın kıskanmayın(şaka lan çatlayın)
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FBLİ:inşallah gider çok iyi bir kaleci hakediyorda biz türkler yeryüzün en güzel insanlarıyız ama bizi bu hale getiren amerikanın sosyal ve ekonomik saldırıları sonucu katlanılmaz bir maddi geçim ve sosyal gecim diye birşey kalmadı ne yazik ki allah sonumuzu hayırlı etsin
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KAMBOÇYALI:ulan futboldan konuyu Amerikaya bagladın ya helal sana fbli :/
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ÇOMARSAVAR:Uğurcan''ın kalitesi açısından çok az bir miktar.
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ŞİŞİRİLEN BALON ELİNİZDE PATLAYACAK:Medyanın bu çocuğu şişirmekten başka işi yok galiba. Şişire şişire patlayacak balon gibi. Zaten kendisi de balon. Bu teklifi ancak rüyalarında görürler. Rüyanızda satarsınız artık. Balonlar elbet bir gün patlar bunu unutmayın. Bu sene ligimizde düzgün golcüler yok o yüzden bu balon ön plana çıktı.
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BALONCU:EĞER BİR BEYNİN VARSA İNCELENMESİ GEREKİYOR
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... FENEVLİ:uzaaaaa
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M.KARALİ:uğurcan gibi bir kaleci için balon diyen kişinin futbol bilgisi yok denilebilir. bu kişinin içini dışını husumet kaplamış. allah yardımcısı olsun.
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29.02.2020 18:24:07