Sheffield United, Uğurcan Çakır için 29 milyon euro teklif edecek

Trabzonspor 'un 23 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır'a Premier Lig'den ilgi büyük.

The Star'ın haberine göre şu anda takımda kiralık olarak forma giyen Dean Henderson için alternatif arayışına giren Sheffield United, bordo mavili ekibin başarılı oyuncusu Uğurcan Çakır'ı kadrosuna katmak istiyor.

29 MİLYON EURO TEKLİF EDECEKLER

İngiliz ekibin Trabzonspor ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Uğurcan için 29 milyon euroluk bir teklif hazırlığında olduğu belirtildi.

Haberin devamında Sheffield United'ın yanı sıra Liverpool ve Tottenham'ın da Uğurcan ile ilgilendiği bilgisine yer verildi.

SHEFFIELD DAHA AVANTAJLI

Ancak Liverpool ve Tottenham'ın Uğurcan'ı yedek kaleci olarak almayı planladıkları ve bu sebeple Sheffield'ın transferde daha avantajlı olabileceği ileri sürüldü.

Eğer transfer gerçekleşirse Uğurcan Çakır, Türk futbol tarihinin en yüksek bonservis bedeliyle transfer olan futbolcusu olacak.