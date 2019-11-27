Haberler » Spor » Shehu: 'Rakiplerimiz bize karşı yüzde 200 performansla oynuyor' - Spor

Shehu: "Rakiplerimiz bize karşı yüzde 200 performansla oynuyor"

- Shehu: "Rakiplerimiz bize karşı yüzde 200 performansla oynuyor" Diarra: "Türkiye'nin en büyük takımlarından bir tanesiyiz"BURSA - Bursaspor'un Afrikalı futbolcuları Mamadou Diarra ve Abdullahi Shehu basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

27.11.2019 12:12 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:15
- Shehu: "Rakiplerimiz bize karşı yüzde 200 performansla oynuyor"
Diarra: " 'nin en büyük takımlarından bir tanesiyiz"
BURSA - 'un Afrikalı futbolcuları Mamadou Diarra ve Abdullahi Shehu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Shehu, "Rakiplerimiz bize karşı yüzde 200 performansla oynuyorlar" dedi.
Bursaspor'un Afrikalı savunma oyuncuları Mamadou Diarra ve Abdullahi Shehu antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İlk olarak mikrofonların karşısına gelen Mamadou Diarra, Keçiörengücü mücadelesini değerlendirerek, "Çok önemli bir maçtı. Kazanmak istiyorduk. Maçtan önce sıkı çalıştık. Ligin üst tarafında kalmak istiyorsak artık bizim için her maç bir finaldir. Puanları almaya devam edeceğiz" dedi.
Takımın istediği sonuçları alması için her zaman maksimumu vermeye çalıştığını belirten Diarra, "Bizim için kolay maç yok. Biz Bursaspor'uz ve Türkiye'nin en büyük takımlarından bir tanesiyiz. O yüzden rakiplerimiz maçları zorlaştırabilir. Artık bizim için küçük takım diye kavram yok. Her maça çok iyi hazırlanmamız lazım" diye konuştu.
Bursaspor'un Nijeryalı oyuncusu Abdullahi Shehu ise taraftarların beklentilerini iyi bildiklerini vurgulayarak, "Biz Bursaspor'uz ve bütün rakiplerimiz bizi yenmek istiyor. Onun için yüzde 200'lerini vererek sahaya çıkıyorlar. Onlar için bize karşı alınacak sonuç büyük anlam ifade ediyor. Benim için önemli olan hocanın beklentisini karşılamak. Orta saha oyuncusuyum ama sağ bekte de oynayabiliyorum. Benim için önemli olan kulübün kazanması ve katkı verebilmek" dedi.
Shehu:

Bursaspor, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
12:28 Futbol: TFF 1. Lig
12:27 Trabzonspor - Galatasaray maçında Ali Palabıyık düdük çalacak
12:25 Rıza Çalımbay: "Liderliği korumalıyız"
12:24 Ekrem İmamoğlu, "İSMEK'ler kapatılıyor" iddiasına cevap verdi: Daha fazla hizmet eden bir kuruma dönüştüreceğiz
12:23 Trabzonspor-Galatasaray maçını Ali Palabıyık yönetecek
12:23 Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarındaki 25. maçına çıkacak
12:14 Merih Demiral'a asker selamı veren Dybala: Herhangi bir mesaj vermeye çalışmadım
11:49 Emekli maaşına haciz gelenler dikkat! Başvuru yapan parasını alabilir
11:35 Öğrencisine cinsel istismar suçundan ceza alan öğretmenin kararını Yargıtay bozdu
10:31 Dybala attığı gol sonrası Merih Demiral'a asker selamı vererek jest yaptı
10:15 15 dakikada 4 gol atmayı başaran Lewandowski tarihe geçti
10:04 Taciz iddiası metrobüsü karıştırdı! Olay yerine polisler geldi
09:58 Galatasaray'da Emre Mor şanssızlığı! Emre oyuna giriyor, Cimbom gol yiyor
09:45 Arda Turan, 9 yıl aradan sonra Galatasaray'a geri dönüyor
09:15 İstanbul'un göbeğinde yürek burkan görüntü! Cumhuriyet Anıtı önünde sızdı
27.11.2019 12:32:42