Shell, Alman Enerji Depolama Şirketi Sonnen'i Satın Aldı

Kaynak: Enerjienstitusu.com

Petrol devi Shell , geçtiğimiz yıl 70 milyon Dolar yatırım yaptığı Alman ev enerji depolama sistemleri girişimi Sonnen'i satın aldığını açıkladı.Shell geçtiğimiz yıl bu şirkete 70 milyon Dolar yatırım yapmıştı. 2010 yılında kurulan Sonnen bugüne kadar dünya çağında 40 bin adet batarya setini evlere yerleştirdi. Şirket faaliyete başladığı tarihten bu yana bu ünitelerin maliyeti yüzde 80 oranında azaldı. Bu azalmanın sebebi lityum iyon batarya üretimindeki fiyatların düşmesi oldu.Shell tarafınan satın alınmak Sonnen'in Tesla Samsung ve LG gibi şirketlerle Avrupa ABD ve Avustralya gibi pazarlarda çatı üstü güneş enerjisi sistemleri alanında mücadele etmesini kolaylaştıracak. Yeterince büyük bir batarya seti ile evlerde güneş enerjisi gündüz depolanıp günün 24 saati kullanılabiliyor. Böylece bazı evler hiç elektrik faturası ödemiyor. Sonnen'in Tesla'ya karşı önemli bir avantajı da var. Şirket, Tesla'nın kullandığı nikel-kobalt-manganez bataryalar yerine daha ucuza üretilebilen ve daha fazla dayanan lityum-demir-fosfat bataryalar üretiyor.Maliyetler ucuzlasa da ev enerji depolama sistemleri pazarı tahmin edildiği kadar hızlı büyümedi. Bu sistemleri yerleştirmenin maliyeti hala çok yüksek. Bu durum Sonnen'i alternatif iş modelleri aramaya itti. Şirket 2018 yılında Almanya dağıtım operatörü TenneT'ten on binlerce evin batarya sistemini birbirine bağlamak için izin aldı. Böylece Sonnen teoride bu bataryaların bir kısmını aynı anda bir enerji santrali gibi çalıştırarak elektrik tüketimi artan bölgelere destek sağlayabilecek. Sonnen'in bu programına dahil olan kullanıcılar, ev bataryalarından sağladıkları elektrik karşılığında para alacak. Şirket aynı zamanda evler arasında enerji alışverişini mümkün kılacak bir blok zinciri teknolojisi üzerinde de çalışmalar yürütüyor.Shell yöneticisi Brian Davis "Biz daha önceden yapılmış şeyleri taklit etmeye çalışmıyoruz. Müşterilerimizin gelecekte isteyeceği şeyleri sunmak istiyoruz. Bir bakıma, geleceğin altyapı hizmetini oluşturuyoruz." şeklinde konuştu. Shell'in yeni enerji departmanı şimdiden bir altyapı sağlayıcısı gibi çalışıyor ve Sonnen'in bataryalarını, kendi servislerini geliştirmek için kullanabilir.The post Shell, Alman enerji depolama şirketi Sonnen'i satın aldı appeared first on Enerji Enstitüsü