Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Ekonomi ››Shell harcamalarını 5 milyar dolar azaltacak - Ekonomi

Shell harcamalarını 5 milyar dolar azaltacak

Hollandalı Royal Dutch Shell, koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından baş gösteren petrol fiyatlarındaki düşüş üzerine, 2020'de harcamalarını 5 milyar dolar azaltmayı planladığını duyurdu.

24.03.2020 13:52 | Son Güncelleme: 24.03.2020 13:52
Shell harcamalarını 5 milyar dolar azaltacak
Hollandalı Royal Dutch Shell , koronavirüs (Kovid-19) salgınının ardından baş gösteren petrol fiyatlarındaki düşüş üzerine, 2020'de harcamalarını 5 milyar dolar azaltmayı planladığını duyurdu.
Shell'den yapılan açıklamada, alınan bu mali tedbirle şirketin finansal gücü ve dayanıklılığının artırılmasının hedeflendiği ve bunun kriz sona erdiğinde firmanın ekonomik iyileşmesine yardımcı olacağı bildirildi.
Şirketin daha önce bu yıl için sermaye harcamalarını 25 milyar dolar olarak planlandığı kaydedilen açıklamada, "Alınan finansal önlem kapsamında, bu yıl operasyonel harcamaların yaklaşık 5 milyar dolar azaltılması planlanıyor. Önlemlerin nakit akışına 8-9 milyar dolar katkıda bulunmasını bekliyoruz. Ayrıca 25 milyar dolarlık hisse geri alımını durdurduk." ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Royal Dutch Shell'in Üst Yöneticisi Ben van Beurden da "Petrol talebinin ciddi oranda düşmesi ve arzın hızla artması daha önce görülmemiş bir durum olabilir ancak Shell geçmişte piyasalarda meydana gelen pek çok dalgalanmayı bertaraf etmişti." değerlendirmesinde bulundu.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Shell, Ekonomi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Ekonomi Manşet

Haberler

Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar Ekonomi
Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar
Erdoğan sinyali verdi! Fatura ödemeleri ertelenebilir Ekonomi
Erdoğan sinyali verdi! Fatura ödemeleri ertelenebilir
Dev banka, tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği verecek Ekonomi
Dev banka, tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği verecek
Krizi fırsata çevirmek isteyenlere çok net mesaj: Hesabını sorarız Ekonomi
Krizi fırsata çevirmek isteyenlere çok net mesaj: Hesabını sorarız
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti Ekonomi
Koronavirüs salgını işten çıkarma gerekçesi olabilir mi? Uzman isim 2 şarta dikkat çekti
65 yaş üstü emeklilere büyük kolaylık! Maaşlar eve getirilecek Ekonomi
65 yaş üstü emeklilere büyük kolaylık! Maaşlar eve getirilecek
İş yeri kirasını ödeyemeyenler 3 ay boyunca tahliye edilemeyecek Ekonomi
İş yeri kirasını ödeyemeyenler 3 ay boyunca tahliye edilemeyecek
Büyükşehir belediyesi, personeline biner lira ikramiye verecek Ekonomi
Büyükşehir belediyesi, personeline biner lira ikramiye verecek

Son Dakika Ekonomi Haberleri

15:30: 2020 Olimpiyat Oyunları resmen ertelendi - Ekonomi 15:22: EİB'den "Üzerimize düşeni yapmaya hazırız" mesajı - Ekonomi 15:16: SETBİR'den 'evde kal' mesajı - Ekonomi 15:15: Bakan Albayrak, Halkbank aracılığıyla esnafa iki desteğin devreye alındığını açıkladı - Ekonomi 15:14: Yolcu uçaklarında 'ihracat' dönüşümü - Ekonomi 14:39: Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü - Haberler 14:23: Erdoğan: Faturaların ödenmesini görüşmek faydalı olabilir - Ekonomi 14:07: Son Dakika: Halkbank'tan tüm esnafa 25 bin liralık kredi desteği - Ekonomi 14:05: Erdoğan: Ürünleri yurt dışına kaçıranlara bunun hesabını sorarız - Ekonomi 13:08: Son Dakika: 3 ay boyunca iş yeri kirasını ödememek tahliye sebebi sayılmayacak - Ekonomi 12:58: PTT, 65 yaş üstü emeklilere konutta maaş ödemesi yapacak - Ekonomi 12:18: Kredi borcu olanlar dikkat! İşte ödemeleri erteleyen bankalar - Ekonomi
Loading