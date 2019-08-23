Sherlock Holmes 3 Filmi

Dexter Fletcher'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu Chris Brancat kaleme alırken başrollerini Robert Downey Jr., Rachel McAdams ve Jude Law paylaşıyor.Yönetmen: Dexter FletcherSenaryo: Arthur Conan Doyle, Chris BrancatoOyuncular: Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdamsFilmin Türü: AksiyonOrijinal Adı: Sherlock Holmes 3Yapımcı Firma: Warner BrosYapım Yılı: 2020Yapım Ülkesi: ABDOrijinal Dili: İngilizceDağıtıcı Firma: Warner Bros TurkeyVizyon Tarihi: 07.01.2022Sherlock Holmes 3 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.