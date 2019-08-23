Haberler» Sinema» Haber

Sherlock Holmes 3 Filmi

Sherlock Holmes 3 filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Sherlock Holmes 3 filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

23.08.2019 10:53 Sherlock Holmes 3 Filmi
Dexter Fletcher'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmin senaryosunu Chris Brancat kaleme alırken başrollerini Robert Downey Jr., Rachel McAdams ve Jude Law paylaşıyor.


Yönetmen: Dexter Fletcher
Senaryo: Arthur Conan Doyle, Chris Brancato
Oyuncular: Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams
Filmin Türü: Aksiyon
Orijinal Adı: Sherlock Holmes 3
Yapımcı Firma: Warner Bros
Yapım Yılı: 2020
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 07.01.2022

Sherlock Holmes 3 Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.


Robert Downey Jr, Sherlock Holmes, Yönetmen, Dexter, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

Son Dakika Sinema Haberleri
11:54   The Empty Man Filmi
10:53   Sherlock Holmes 3 Filmi
14:54   Sar Başa Filmi
11:54   Kuşatma Yedi Uyuyanlar Filmi
09:54   45 25 #kusursuzcinayet Filmi
14:53   Tavşan Peter 2 Filmi
11:54   Masallardan Geriye Kalan Filmi