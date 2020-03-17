Menü
Haberler ›› Güncel ››SHGM'den 6 ülkeye uçuşların durdurulmasına ilişkin açıklama - Güncel

SHGM'den 6 ülkeye uçuşların durdurulmasına ilişkin açıklama

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun saat 08.00 itibarıyla 6 ülkeye daha uçuşları durdurduğunu açıkladı.

17.03.2020 08:45 | Son Güncelleme: 17.03.2020 08:45
SHGM'den 6 ülkeye uçuşların durdurulmasına ilişkin açıklama

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun saat 08.00 itibarıyla 6 ülkeye daha uçuşları durdurduğunu açıkladı.

SHGM'den yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu kararlarına göre; 17 Mart 2020 saat 08: 00 itibariyle İngiltere, İsviçre, Suudi Arabistan, Mısır, İrlanda ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne uçuşlar durdurulmuştur. Bu çerçevede, bahse konu ülkelerin taşıyıcıları 17.03.2020 tarihinde en son ilgili ülkenin lokal saati ile 08: 00'de yolculu olarak kalkış yapılabilecek ve ülkemize inişine izin verilecektir. Bu saatten sonra ilgili ülkelerin taşıyıcıları sadece Türkiye'de kalan kendi vatandaşlarını almak için boş olarak ülkemize gelebilecektir. Kargo uçuşları devam edecektir. Yerli taşıyıcıların ilgili ülkelere gidiş uçuşlarının son kalkışı 17.03.2020 tarihi ve Türkiye saati ile 08: 00 itibariyle tamamlanması, dönüş uçuşları için yine aynı tarih ve ilgili ülkenin lokal saati ile 08: 00 itibarı ile son kalkışının yapılmış olması gerekmektedir. Bu saatten sonra bu ülkelere, ilgili ülkenin halihazırda geliş uçuşları için durdurma kararı yok ise T.C. vatandaşları olmaksızın yolcu uçuşu düzenlenebilecek ancak uçuşların dönüşü boş olacaktır. Kargo uçuşları devam edecektir. Söz konusu uygulama koltuk konfigürasyonundan bağımsız olarak tüm yolculu uçuş türlerini kapsamaktadır. Yukarıda bahsedilen boş uçuşlar dışında söz konusu ülkelerden yerli/yabancı hiçbir sefere izin verilmeyecektir. Bununla birlikte, yerli/yabancı taşıyıcıların yurt dışından ülkemize düzenleyeceği tüm uçuşlarda son 14 gün içerisinde durdurma kararı alınan ilgili ülkelerde bulunmuş olan yolcuları uçuşlarına kabul etmemesi gerekmektedir" denildi.

(İHA)

Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: İHA

Etiketler : Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Birleşik Arap Emirlikleri, Sağlık Bakanlığı, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi Güncel
Sağlık Bakanı Koca, mikrofon dağıtılmadığı için sitem eden gazeteciden özür diledi
Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı Güncel
Beklenen haber sonunda geldi! Koronavirüs için ilk aşı bugün yapıldı
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti Güncel
Koronavirüs salgınında dünya çapındaki vaka ve ölüm sayısı Çin'i geçti
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir Güncel
Bilim Kurulu Üyesi'nden korkutan uyarı: Vaka sayısı 4 hafta içinde 5 bini bulabilir
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu Güncel
Türk Tabipleri Birliği, koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye için önümüzdeki 1-2 haftanın çok kritik olduğunu duyurdu
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti Güncel
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı Güncel
Koronavirüs testi pozitif çıkan ünlü sunucu Burak Akkul, hastalığın nasıl ilerlediğini anlattı
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor Güncel
Uzmanlar, vatandaşları ventil maske konusunda uyardı: Virüs olduğu gibi dışarı yayılıyor