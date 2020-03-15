SHGM'den uçuş açıklaması
SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Almanya, Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka çıkışlı seferler için 17 Mart'a kadar verilen uçuş iznini bugüne çekti.
15.03.2020 13:49 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:49
SİVİL Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Almanya , Fransa, İspanya, Avusturya, Hollanda, Belçika, İsveç, Norveç ve Danimarka çıkışlı seferler için 17 Mart'a kadar verilen uçuş iznini bugüne çekti.
SHGM sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Corona virüsü nedeniyle uçuş yasağı konan 9 Avrupa ülkesinden 17 Mart 2020 saat 24: 00'e kadar ilan edilen edilmiş olan öğrenci ve turistlerin dönüş uçuş müsaadeleri 15 Mart 2020 olarak değiştirilmiştir. Planlanmış seferler dışında izin verilmeyecektir"ifadelerine yer verildi.- İstanbul
Kaynak: DHA
Manşet
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