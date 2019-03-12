12 Mart 2019, 13:33
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Shgm Filosunda "Boeing 737 Max 8" Bulunan İki Şirketle Toplantı Yapacak

Shgm Filosunda "Boeing 737 Max 8" Bulunan İki Şirketle Toplantı Yapacak

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), filolarında Boeing 737 Max 8 tipi uçak bulunan Türk hava yolu şirketleri ile yarın Ankara'da toplantı yapacak.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), filolarında Boeing 737 Max 8 tipi uçak bulunan Türk hava yolu şirketleri ile yarın Ankara'da toplantı yapacak.

Buna göre, SHGM, filosunda Max 8 tipi uçak bulunan Türk Hava Yolları ile Corendon Havayollarını  toplantıya davet etti.

Ankara'da yarın SHGM yetkilileri, Boeing 737 Max 8 tipi uçak modeliyle ilgili, iki şirketin yetkilileri ile görüşme yapacak.

Etiyopya Havayolları'nın pazar günü Addis Ababa'dan Nairobi kentine uçuş yaptığı sırada düşen Boeing 737 Max 8 ile beraber aynı model uçağın son 5 ayda ikinci kez düşmesi sonrası dikkatler Max 8 tipi uçaklara çevirilmişti. - İstanbul Ekonomi
Kaynak: DHA