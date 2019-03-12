Shgm Filosunda "Boeing 737 Max 8" Bulunan İki Şirketle Toplantı Yapacak

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
(SHGM), filolarında Boeing 737
Max 8 tipi uçak bulunan Türk hava yolu şirketleri ile yarın Ankara
'da toplantı yapacak.
Buna göre, SHGM, filosunda Max 8 tipi uçak bulunan Türk Hava Yolları
ile Corendon Havayollarını toplantıya davet etti.
Ankara'da yarın SHGM yetkilileri, Boeing 737 Max 8 tipi uçak modeliyle ilgili, iki şirketin yetkilileri ile görüşme yapacak. Etiyopya
Havayolları'nın pazar günü Addis Ababa
'dan Nairobi
kentine uçuş yaptığı sırada düşen Boeing 737 Max 8 ile beraber aynı model uçağın son 5 ayda ikinci kez düşmesi sonrası dikkatler Max 8 tipi uçaklara çevirilmişti. - İstanbul
Ekonomi
Kaynak: DHA