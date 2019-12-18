Haberler » kultur-sanat » ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Haberler

ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ShiftDelete.Net kurucusu ve teknoloji yazarı Hakkı Alkan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

18.12.2019 12:50 | Son Güncelleme: 18.12.2019 12:50ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan, AA'nın
ShiftDelete.Net kurucusu ve teknoloji yazarı Hakkı Alkan, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Alkan ve eşi Seda Alkan 9 aylık oğulları Emir ile birlikte AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları tek tek inceleyerek bilgi aldı.
"Haber" kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un 'e yolculuğu" başlıklı fotoğrafını seçen Alkan, " 'nin en büyük ithalatı enerji alanında, bu yüzden bu gemiden gelecek güzel haberlerin Türkiye için önemli bir gelişme olacağını düşünüyorum. Ayrıca bir görüşmemizde sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Yavuz Gemisi ile ilgili anlattıklarından çok etkilenmiştim. Bu sebeple tercihimi bu fotoğraftan yana kullanıyorum." diye konuştu.
Hakkı Alkan, "yaşam" kategorisinde, Şebnem Coşkun'un "Yüzen Bebekler" adlı fotoğrafını beğenerek, şunları söyledi:
"Bu fotoğraf bana sanki tarihten gelen bir rönesans tablosu gibi geldi. Sevimli bir çocuğun rengarenk elbiseyle su altında çekilmiş çok hoş bir fotoğrafı olmuş. Açıkçası bizi çok etkilediği için bunu tercih ediyoruz."
"Spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın'ın Fransa'nın ev sahipliğinde bu yıl 8.'si düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda çekilen "Kadınlar futbolu heyecanı" başlıklı fotoğrafını oylayan Alkan, "Çok başarılı bir kare, mücadelenin yoğun olduğu etkileyici bir an yakalanmış." ifadelerini kullandı.

Hakkı Alkan, Türkiye, Akdeniz, Kültür Sanat

Kaynak: AA

kultur-sanat

Son Dakika Haberleri

16:54 MHP'li Erdem: "450 engelli öğretmen daha atama bekleyecek" - Haberler
16:50 CHP'den gaziler için "emeklilik" önerisi - Haberler
16:48 CHP'li Altay: "Değerli konut vergisinde Anayasa Mahkemesine itirazı değerlendiriyoruz" - Haberler
16:46 İYİ Parti Sözcüsü Ağıralioğlu: "Demokrasiyi işler kılmak için her türlü fedakarlığı yapacağız" - Haberler
16:46 İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörü Baran, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
16:36 Felçli köpek, özel yaptırılan yürüteç sayesinde ilk adımlarını atmaya başladı - Haberler
15:58 Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç cinayetten önce uçucu madde kullandı - Haberler
15:50 TEM Otoyolu'nda arkadan çarparak durduran gaspçılar genç adamın otomobilini çaldılar - Haberler
15:00 Hapishanede erkek görevlinin karşısında zorla başörtüsü çıkarttırılan kadın 120 bin dolar kazandı - Haberler
14:41 Danimarka'da bulunan 5 bin 700 yıllık sakız, Taş Devri'nde yaşayan bir kadın hakkında ipuçları bulunmasını sağladı - Haberler
18.12.2019 16:55:10