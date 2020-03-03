Shirley Filmi

Rose ve kocası Fred, kendilerine yapılan teklifi kabul ederek Shirley Jackson ve Stanley Hyman ile birlikte yaşamaya başlar. Genç
çiftten etkilenen Jackson, onları yeni romanının konusu yapmaya karar verir.Yönetmen:
Josephine DeckerSenaryo:
Susan Scarf Merrell, Sarah GubbinsOyuncular:
Logan Lerman, Elisabeth Moss, Michael Stuhlbarg, Odessa Young, Ryan Spahn, Steve Vinovich, Adelind Horan, Molly Fahey, Emily Decker, Allen McCullough, Ava Langford, Margarita Allen, Edward O'Blenis, Thomas Racek, Susan Nido, Tony Manna, Melissa Chanza, Mick Coleman, Lexa Hayes, Vincent McCauley, Louise Schoene, Warren Ray Davis, Alexandria Sherman, Rosemary HowardFilmin Türü:
BiyografiOrijinal Adı:
ShirleyYapımcı Firma:
Killer FilmsYapım Yılı:
2020Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
107 dk.Dağıtıcı Firma:
Killer FilmsVizyon Tarihi:
01.01.2070 Shirley Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.