Shkodran Mustafi kimdir? Shkodran Mustafi kaç yaşında, nereli? Shkodran Mustafi boyu kaç, mevkiisi neresi? Shkodran Mustafi hayatı ve biyografisi?

2016 yılından bu yana Arsenal forması giyen ve başarıl kariyeri ile dikkat çeken Shkodran Mustafi ara transfer döneminde adı Beşiktaş 'la anıldı. Sporseverlerin yabancı olmadığı bir isim olan Shkodran Mustafi hayatı ve biyografisi ile araştırılmaya başlandı. Peki Shkodran Mustafi kimdir? Shkodran Mustafi kaç yaşında, nereli? Shkodran Mustafi boyu kaç, mevkiisi neresi?

SHKODRAN MUSTAFİ KİMDİR?

Shkodran Mustafi Doğum Tarihi : 17 Nisan 1992

Shkodran Mustafi Kaç Yaşında: 27yaşında

Shkodran MustafiDoğum Yeri: Bad Hersfeld, Almanya

Shkodran Mustafi Mevkiisi :

Shkodran Mustafi Boy: 1,84 m

Shkodran Mustafi Kilo: 82 kg

Shkodran Mustafi Şu Andaki takımı: Arsenal FC (#20/ Defans)

Shkodran Mustafi Maaşı : 800.000 EUR (2014)

Shkodran Mustafi Eşi: Vjosa Kaba (2016)

Shkodran Mustafi

SHKODRAN MUSTAFİ HAYATI VE BİYOGRAFİSİ?

Shkodran Mustafidefans mevkiisinde oynaya Alman millî futbolcudur. Premier League ekiplerinden Arsenal'da ve Almanya millî futbol takımında forma giymektedir. Anne ve Babası Gostivardan Almanya'ya göç etmiştir.

SHKODRAN MUSTAFİ/ AMATÖR YILLARI

Mustafi Bad Hersfeld'de Arnavut bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Futbola 1. FV Bebra ve SV Rotenburg'da başladı. Everton'a katılmadan önce 2006 ile 2009 yılları arasında Hamburg takımında oynadı.

SHKODRAN MUSTAFİ/ EVERTON KARİYERİ

Mustafi ilk profesyonel maçını 16 Aralık 2009 tarihinde UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında BATE Borisov'a karşı Tony Hibbert yerine oyuna girerek oynadı. Daha fazla forma şansı bulamadı ve Ocak 2012 de bedelsiz olarak İtalya'nın Sampdoria takımına transfer oldu.

SHKODRAN MUSTAFİ/ SAMPDORİA KARİYERİ

Mustafi Sampdoria'daki ilk maçına 26 Mayıs 2012 tarihinde Serie B maçında Varese'ye karşı çıktı. Sampdoria'daki ilk golünü 26 Ekim 2013 tarihinde Serie A maçında Atalanta'ya karşı kaydetti.

SHKODRAN MUSTAFİ/ VALENCİA KARİYERİ

7 Ağustos 2014 tarihinde, 8 Milyon € karşılığında Valencia ile anlaştı.

SHKODRAN MUSTAFİ/ MİLLÎ TAKIM KARİYERİ

Mustafi Almanya'nın birçok ümit millî takımında oynadı. A Millî takıma 2014 yılında çağrıldı. Ayrıca 2014 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya kadrosunda yer aldı.