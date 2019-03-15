Shopping Fest' İçin Bazı Eylem ve Etkinlikler Yasaklandı

Kaynak: İHA

Van Valiliği, 15-29 Mart 2019 tarihleri arasında düzenlenecek Shopping Fest (Alışveriş Günleri) için bazı eylem ve etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 15-29 Mart 2019 tarihleri arasında Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı, Van Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı, İpekyolu İlçe Belediye Başkanlığı ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı organizesinde bu yıl 5'ncisi düzenlenecek olan Shopping Fest (Alışveriş Günleri) etkinliği kapsamında, 15 Mart 2019 günü Cumhuriyet Caddesi valilik önünden Soydan Kavşağı'na kadar olan bölgede açılış programı yapılacağı ve bu kapsamda Van Valiliği önünde toplanılarak Cumhuriyet Caddesi'nden festival alanına kadar mehter takımı, halk oyunları ekipleri, il protokolü ve çok sayıda vatandaşın katılımı ile kortej yürüyüşü yapılacağı, ayrıca takip eden günlerde de birçok etkinliğin düzenleneceği, alışveriş stantlarının kurulacağı, İran ülkesinden ve çevre illerden de olmak üzere yerli ve yabancı vatandaşların söz konusu etkinliğe yoğun katılım sağlayacağı bilinmektedir. Söz konusu Shopping Fest etkinliği nedeniyle geçtiğimiz yıllarda ilimize sadece İran ülkesinden 500 bin civarında katılım olduğu, çevre illerden ve diğer ülkelerden gelen yerli ve yabancı turist sayısı da göz önüne alındığında, ilimiz Cumhuriyet Caddesi ve civarında insan yoğunluğunun çoğalacağı, bu sebeple; ülkemizde sınırlı sayıda illerimizde yapılabilen Shopping Fest (Alışveriş Günleri) etkinliğinin Van ilimiz için ekonomik, sosyal ve turistik anlamda oldukça fayda sağlayıcı olduğu ve önem arz ettiği, ayrıca etkinliğin yapısı itibariyle oluşacak kalabalıkların da hayatın rutin akışını zorlaştıracağı göz önüne alındığında; söz konusu etkinliğin açılışının yapılacağı ve en yoğun katılımların sağlanacağı 15-16 Mart 2019 tarihlerinde ve etkinliğin yapılacak olduğu yerlerde çeşitli kişi veya gruplar, siyasi parti ve STK'larca, barışçıl ve suç içermeyen nitelikte dahi olsa da her türlü basın açıklaması, oturma eylemi, miting, açık hava toplantısı gibi etkinliklerin düzenlenmesinin güvenlik ve asayiş yönünden uygun olmayacağı değerlendirilmektedir. Bu itibarla; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması ile şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. Maddesinin a ve c fıkrası, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. Maddesine istinaden 15-16 Mart 2019 tarihlerinde Şerefiye Mahallesi Dabbaoğlu Parkı, Fekiye Teyran (Şehir) Parkı ile Merkez Bankası yanındaki Kent Meydanı, Bahçıvan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Sanat Sokağı ve girişi ile Sanat Parkında düzenlenecek basın açıklaması, oturma eylemi gibi eylem ve etkinlikler yasaklanmıştır" denildi. - VAN