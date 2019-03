Kaynak: İHA

'Shopping Fest' muhteşem gösterilerle start aldıVAN - Van Valiliği öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, İpekyolu Belediyesi, Van TSO ve DAKA'nın katkılarıyla 15-29 Mart tarihleri arasında düzenlenecek '5'inci Shopping Fest' muhteşem gösterilerle start aldı. Van Valiliği önünde kortej yürüyüşü ile başlayan festival, daha sonra Park AVM yanındaki boş alanda devam etti. Burada açılış konuşmasını yapan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, kentin prestijini artıran festivale bu yıl yoğun ilginin olduğunu ifade ederek, "Özellikle başta İran olmak üzere komşu ülkelerden ve Türkiye'nin değişik kentlerinden, festival boyunca ciddi anlamda bir misafir beklemekteyiz. Festivale; Büyükşehir ile İpekyolu belediyelerimiz, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüz, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı ile Doğu Anadolu Kalkınma Ajansımız destek veriyor. Gönül ister ki; bütün meslek odalarımız destek versin. Festivalimizin bugünlere gelmesinde katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.Festivalin kıymetinin her anlamda bilinmesi gerektiğinin altını çizen Bilmez, "Bu aynı zamanda esnafımızın, tüccarımızın hem yüzünü güldürmekte, hem de kentimizin kültürünü, tarihini, turizm potansiyelini gelen turistler sayesinde yurtiçi ve yurtdışında tanıtımına katkı sunuyor. Onun için de bütün Van halkının, bütün esnafın buna ciddi anlamda katkı sunması gerektiğini, her yabancı ve yerli turistin bizim misafirimiz olduğunu, onlara jestler yapmamız gerektiğini, çaya, kahveye davet etmemiz gerektiğini, mağazalarımızda bunlarla daha yakından ilgilenmemiz gerektiğini umuyorum" ifadelerini kullandı.Festivalin 15 gün boyunca her akşam konser ve gösterilerle devam edeceğini dile getiren Vali Bilmez, "Van'ımıza gelen misafirleri en güzel şekilde eğlendirerek hoş bir zaman geçirmelerine katkı sunacağız. Bu güzelliğe bütün Vanlıların katkı sunmalarını bekliyorum" diye konuştu.AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas ise, "Bu festivalin ilimize ve ülkemize hayırlar getirmesi birinci dileğimizdir. Her sokakta gördüğümüz bir İranlı, her ne olursa olsun 'müşteri her zaman haklıdır' felsefesiyle hareket etmemiz lazım. 15 gün boyunca sürecek festivalin Van'ın her tarafta tanıtımına katkı sunacağına, kentin turizmini geliştireceğine inanıyorum" dedi.Konuşmaların ardından BBI Karizma Basket Şov ve Extreme Paten Şov grupları tarafından sunulan gösteriler, izleyicilere unutulmaz anlar yaşattı.Festivalin açılışına Van Milletvekili İrfan Kartal, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, kurum amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.(ATL-MSA-Y)