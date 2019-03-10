Shopping Fest Tedbirleri Yapılan Toplantıda Masaya Yatırıldı

Kaynak: İHA

Van'da 15-29 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilecek Shopping Fest Alışveriş Festivali'nin sıkıntısız ve renkli geçmesi için alınacak tedbirler, Vali Mehmet Emin Bilmez başkanlığında yapılan toplantıda masaya yatırıldı.Valilikte yapılan toplantıya Vali Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Sinan Aslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Saray Kaymakamı Mehmet Halis Aydın, Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ, Van Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Faruk Biner, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray ile İpekyolu Belediyesinden temsilci katıldı. Toplantıda konuşan Vali Bilmez, Van Valiliği himayesinde Van Büyükşehir Belediyesi, İpekyolu Belediyesi, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, DAKA ve Van TSO'nun katkılarıyla gerçekleştirilecek Shopping Fest'in Van'ın ekonomisine büyük bir katkı sunacağını söyledi. Vali Bilmez, festivalin sorunsuz ve renkli geçmesi için de tüm kurumların koordinasyon içerisinde çalıştığına dikkat çekti.Festivalin 15 Mart 2019'da yürüyüş kortejiyle başlayacağını dile getiren Vali Bilmez, özellikle yoğun bir şekilde Van'a gelmesi beklenen İranlı turistlerin, sorunsuz bir şekilde Kapıköy Sınır Kapısından şehir merkezine taşınması konusunda çok sıkı tedbirler alınacağını vurguladı.Festivalin, Van ekonomisine büyük bir katma değer sunacağının altını çizen Vali Bilmez, "Önümüzde nevruz var. Geçmiş yıllarda yaklaşık 500 bin İranlı turist Van'ı ziyaret etti. Bu çok önemlidir. Yakaladığımız bu fırsatı çok iyi değerlendirmeliyiz. Tüm kurumlar koordineli bir şekilde çalışma yürüterek, festival boyunca en küçük bir ihmale fırsat vermeyeceğiz. İranlı turistleri kapıdan, güler yüz ve çeşitli etkinliklerle karşılayacağız. Çeşitli ikramlarımız olacak. Taşıma yapan servis şoförleri gerekli nezaketi gösterecekler. Gümrük kapısındaki işlemlerin hızlı olması için her türlü tedbir alınacak. Kapıda yığılma olmaması için de taşıma yapan araçlar sürekli ring halinde olacak. Festival kapsamında yapılacak etkinliklerde herkesin bir arada eğlenmesini sağlayacağız. Bu da birlik ve beraberliğimizin göstergesi olacak. İnşallah huzurlu ve sorunsuz bir şekilde festivalimizi tamamlayacağız" dedi.Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ile sona erdi. - VAN