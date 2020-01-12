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Short Track Federasyon Kupası-3 yarışları Kocaeli'de yapılacak

Türkiye Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen Short Track Federasyon Kupası-3 yarışları 18-19 Ocak'ta Kocaeli'de gerçekleştirilecek.

12.01.2020 12:36 | Son Güncelleme: 12.01.2020 12:36Short Track Federasyon Kupası-3 yarışları Kocaeli'de yapılacak
Buz Pateni Federasyonunca düzenlenen Short Track Federasyon Kupası-3 yarışları 18-19 Ocak'ta 'de gerçekleştirilecek.
Kocaeli Olimpik Buz Sporları Salonu'nda düzenlenecek organizasyona 11 kulüpten 27'si kadın 70 sporcu katılacak.
Ankara, Kocaeli ve Erzurum'dan turnuvaya katılacak sporcular, senior, junior A, B, C ve D kategorilerinde dereceye girmek ve 3-5 Nisan'da Ankara'da yapılacak Türkiye Şampiyonası'nda yarışma hakkı elde edebilmek için mücadele verecek.
Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara törenle madalyaları takdim edilecek.

Türkiye, Kocaeli, Spor

Kaynak: AA

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